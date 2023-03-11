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Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak

Süper Lig'de Ankaragücü, Alanyaspor'u ağırlayacak. Ersun Yanal, Alanyaspor ile bu sezon ikinci galibiyetini almayı planlıyor.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:07
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Alanyaspor ve Ankaragücü karşı karşıya gelecek

Ankaragücü evinde Alanyaspor karşısında çıkış arayacak
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MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçı kaybeden MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u yenerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen başkent ekibi, haftaya 22 puanla 16. sırada girdi.

Küme düşme tehlikesinde bulunan Ankaragücü, Alanyaspor'u yenerek çıkış yapmak istiyor.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Nihad Mujakic, bu maçta görev yapamayacak.

Teknik direktör Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal ile anlaşan Alanyaspor, ilk maçında üç puanla tanıştı.

Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Corendon Alanyaspor ise 28 puanla 10. sırada yer alıyor.

 

 

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