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Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor. Eski takımı çağırdı

Eski takımı teknik direktör Aykut Kocaman'ı geri çağırdı. İddiaya göre deneyimli çalıştırıcı Süper Lig'e geri dönüyor.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 22:50
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Aykut Kocaman eski takımına dönüyor

Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor. Eski takımı çağırdı
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Son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'de görev alan Aykut Kocaman için sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Konyaspor'un Aykut Kocaman ile temas kurduğu iddia edildi.

2020-21 sezonunun ortasında Başakşehir'de teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman, turuncu-lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı. İstanbul ekibinin başında 29 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

Fenerbahçe'de 2 farklı dönemde görev alan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerle 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve 2 de Ziraat Türkiye Kupası kaldırmayı başardı.

GÖZLER YÖNETİMDE

Bu sezon İlhan Palut ile yollarını ayıran ve ardından teknik direktörlüğe Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Sırp hocayla da istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekibin, geçtiğimiz yıllarda birlikte Ziraat Türkiye Kupası kaldırdığı Aykut Kocaman ile temas kurduğu belirtildi. Tecrübeli hocanın da yeşil sahalara geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.


 

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