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Süper Lig, Avrupa ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa, Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 18:21
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Maçlar biter bitmez yazacaklar. Süper Lig, Avrupa ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da

Süper Lig, Avrupa ve Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
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BUGÜN:
Spor Toto Süper Lig 25. hafta açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı Mirza Şeker yazacak.

YARIN:
Lider Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda oynanacak maçı Sedat Kaya değerlendirecek.

PAZAR:
Trabzonspor ile Adana Demirspor, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Maç saat 16.00'da başlayacak ve maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

Saatler 19.00'u gösterdiğinde Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Mücadelenin tüm kritiklerini Gürel Yurttaş yapacak.

La Liga'da Barcelona, Athletic Bilbao'nun konuğu olacak. Saat 23.00'teki bu maçı Fatih Saboviç yazacak.

PAZARTESİ:
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'deki bu maçı Turgay Beşyıldız yazacak.

 

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