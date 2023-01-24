24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor, Diedhiou'yu İspanya'ya kiraladı

Alanyaspor, Diedhiou'yu İspanya'ya kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Senegalli santrfor Famara Diedhiou’nun İspanya La Liga 2'de mücadele eden Granada’ya sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:31
Takip Et

Alanyasporlu futbolcu Granada'ya kiralandı

Alanyaspor, Diedhiou'yu İspanya'ya kiraladı
+
Aa
-

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Famara Diedhiou 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya’nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Famara Diedhiou, bu sezon 2’si Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yalnızca 3 maçta forma şansı yakalamıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
1
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Cumhur İttifakı'na soğuk duş yaptıracak anket
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
2
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor. Bilim dünyasında tartışma yaratacak iddia
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
3
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿Avrupa ülkeleri grevlerinde grev dalgası
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
5
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
7
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Mbappe'nin rekor kırdığı maçta PSG 7 gol attı
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya
﻿Kırgızistan'da çocuklara cinsel saldırıya "hadım edilme" cezası kabul edildi
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Somali'de havan topu saldırısı. 5 ölü
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları, Fransa ve İtalya hariç düşüşle kapandı
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
﻿AKP'de 4 il başkanlığına atama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.