Alanyaspor, Diedhiou'yu İspanya'ya kiraladı

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Famara Diedhiou 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya’nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Famara Diedhiou, bu sezon 2’si Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yalnızca 3 maçta forma şansı yakalamıştı.