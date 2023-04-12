Farioli ada yolcusu

Alanyaspor'dan ayrılan Francesco Farioli'nin yeni göre yeri İngiltere olabilir. Daha önce Braga ile adı anılan Farioli için bu kez Watford iddiası geldi. The Athletic'in haberine göre, Slaven Bilic ile yollarını ayıran Watford'un, Farioli ile görüşmelere başladığı aktarıldı. Bilic sonrası göreve Chris Wilder'ı getiren Championship ekibinin hedefinin Farioli olduğu kaydedildi.



27 ŞUBAT'TA YOLLAR AYRILMIŞTI

Öte yandan Farioli'ye İspanya ve İtalya'dan da talipler olduğu öne sürüldü. İtalyan teknik adamın, Serie A'dan birçok takımla görüştüğü ifade edildi. Alanyaspor'un başında 47 maça çıkan Farioli, 1.55 puan ortalaması yakaladı. Akdeniz ekibi, İtalyan teknik adam ile 27 Şubat'ta yollarını ayırmıştı.

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