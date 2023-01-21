21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bunu adı intikam botoksu. Aldatılan kadınlar akın ediyor

Bunu adı intikam botoksu. Aldatılan kadınlar akın ediyor

Uzmanların aldatılan kadınların intikam almak için botoksa yöneldiklerini açıklaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:47
Takip Et

Aldatılan kadınlar intikam botoksuna akın ediyor

Bunu adı intikam botoksu. Aldatılan kadınlar akın ediyor
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Botoks işleminin kadınlarda özgüven uyandırdığını söyleyen uzmanlar, aynı zamanda depresyon, tansiyon, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiğini ifade etti.

Bu işlemi yapan estetik uzmanları, kadınların yanı sıra son zamanlarda eşlerinden ayrılan erkeklerin de bu durumdan oldukça etkilenip üzüldüğünü ve kendinde yeni değişimler yapmak için estetik merkezlerine gelerek intikam botoksuna başvurmaya başladığı bildirdi.

“İNTİKAM BOTOKSU ŞEKLİNDE BİR GÜÇ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA YAPTIK”

İntikam botoksu ile birlikte kadınların bir dayanışma içine girdiğini söyleyen Prof. Dr. Akman Karakaş şunları belirtti:

“Normal hastalarımızın çoğu kadın. Onun dışında aynı zamanda bu onlar arasında aldatılanlar oranının arttığını da gördüğümüz için böyle bir intikam botoksu fikri aklımıza geldi. Mağdur olmuş aldatılan kadınlara destek, dayanışma için böyle bir farklı botoks türü gibi intikam botoksu şeklinde bir güç birliği, dayanışma yaptık. Sevgilimden ayrıldım, daha iyi olmam lazım, kendimi göstermem lazım. Beni takip ediyor veya bana bakıyorsa neyi kaybettiğini görsün istiyorum. Daha iyi olmalıyım, daha ayaklarımın üstünde durmalıyım gibi”

“ÜZÜLEN ERKEKLER DE BİZE GELİYOR”

Son olarak son zamanlarda erkeklerin de intikam botoksu yaptırmak için başvurduğunu söyleyen Karakaş şunları ifade etti:

“Şu aralar artık erkeklerde çok üzülüyor. Bunu da görüyoruz ve üzülen erkekler de bize geliyor. Kendilerini daha iyi hissetmek için sevgilileri tarafından yönlendirilenler olduğu gibi üzüldüğü için, daha iyi hissetmek için bazı sıkıntılarını atlatmak için de geliyorlar. Artık erkekler de üzülüyor diyebiliriz”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
1
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
2
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
3
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
4
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
6
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
7
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.