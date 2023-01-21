Bunu adı intikam botoksu. Aldatılan kadınlar akın ediyor

İHA’nın haberine göre; Botoks işleminin kadınlarda özgüven uyandırdığını söyleyen uzmanlar, aynı zamanda depresyon, tansiyon, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiğini ifade etti.

Bu işlemi yapan estetik uzmanları, kadınların yanı sıra son zamanlarda eşlerinden ayrılan erkeklerin de bu durumdan oldukça etkilenip üzüldüğünü ve kendinde yeni değişimler yapmak için estetik merkezlerine gelerek intikam botoksuna başvurmaya başladığı bildirdi.

“İNTİKAM BOTOKSU ŞEKLİNDE BİR GÜÇ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA YAPTIK”

İntikam botoksu ile birlikte kadınların bir dayanışma içine girdiğini söyleyen Prof. Dr. Akman Karakaş şunları belirtti:

“Normal hastalarımızın çoğu kadın. Onun dışında aynı zamanda bu onlar arasında aldatılanlar oranının arttığını da gördüğümüz için böyle bir intikam botoksu fikri aklımıza geldi. Mağdur olmuş aldatılan kadınlara destek, dayanışma için böyle bir farklı botoks türü gibi intikam botoksu şeklinde bir güç birliği, dayanışma yaptık. Sevgilimden ayrıldım, daha iyi olmam lazım, kendimi göstermem lazım. Beni takip ediyor veya bana bakıyorsa neyi kaybettiğini görsün istiyorum. Daha iyi olmalıyım, daha ayaklarımın üstünde durmalıyım gibi”

“ÜZÜLEN ERKEKLER DE BİZE GELİYOR”

Son olarak son zamanlarda erkeklerin de intikam botoksu yaptırmak için başvurduğunu söyleyen Karakaş şunları ifade etti:

“Şu aralar artık erkeklerde çok üzülüyor. Bunu da görüyoruz ve üzülen erkekler de bize geliyor. Kendilerini daha iyi hissetmek için sevgilileri tarafından yönlendirilenler olduğu gibi üzüldüğü için, daha iyi hissetmek için bazı sıkıntılarını atlatmak için de geliyorlar. Artık erkekler de üzülüyor diyebiliriz”