Aldığı sodanın kapağını market arabıyla açan yaşlı adam güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Aldığı sodanın kapağını market arabıyla açan yaşlı adam güldürdü

Bir markette yaşlı bir adamın sodanın kapağını market arabasına vurarak açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir markette yaşlı bir adamın sodanın kapağını alışılmadık bir şekilde açması, hem markettekileri hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adam kasada ödeme yaptıktan sonra aldığı sodanın kapağını kasanın yanındaki market arabasına vurarak açıyor. Çıkan ses, kasadaki personel ve müşteriler arasında kısa süreli bir şaşkınlık yaratıyor.

Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, yaşlı adamın pratik çözümüne gülümserken, bazıları da bu yöntemle soda açmanın ne kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve viral oldu.

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