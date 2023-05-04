Alev alan minibüs demir yığınına döndü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken alev alan minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Alev alan minibüs demir yığınına döndü

İHA'nın haberine göre, araç yangını, Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can G.'nin hakimiyetindeki 07 BFB 425 plakalı minibüs, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından alev topuna dönen araç, çalışmalar sonucu söndürüldü. Büyük maddi hasarın oluştuğu araç yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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