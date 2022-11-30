30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Alex'in 'Yuvama dönüyorum' paylaşımını neden yaptığı belli oldu

Alex'in 'Yuvama dönüyorum' paylaşımını neden yaptığı belli oldu

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza'nın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın nedeni belli oldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:13
Takip Et

Alex 'Yuvama dönüyorum' diye paylaşmıştı, nedeni belli oldu

Alex'in 'Yuvama dönüyorum' paylaşımını neden yaptığı belli oldu
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Twitter hesabından "Yuvama dönüyorum" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza'nın teknik direktörlük görevi için Brezilya ekibi Avai ile anlaştığı duyurulmuştu.

TATİL İÇİN GELECEK
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alex'in tatil için Türkiye'ye geleceğini ifade etti.


ALEX'İN FENERBAHÇE KARİYERİ
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, bu sürede 2 kez gol kralı olurken, toplamda 172 gol ve 150 asistlik performans gösterdi. Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.

Souza, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
7
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.