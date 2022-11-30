Alex'in 'Yuvama dönüyorum' paylaşımını neden yaptığı belli oldu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Twitter hesabından "Yuvama dönüyorum" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza'nın teknik direktörlük görevi için Brezilya ekibi Avai ile anlaştığı duyurulmuştu.

TATİL İÇİN GELECEK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alex'in tatil için Türkiye'ye geleceğini ifade etti.



ALEX'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, bu sürede 2 kez gol kralı olurken, toplamda 172 gol ve 150 asistlik performans gösterdi. Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.

Souza, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.