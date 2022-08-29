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Sörloth imzayı attı. İşte yeni takımı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Norveçli forvet Alexander Sörloth'u yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 20:23
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Alexander Sörloth yeniden Real Sociedad'a kiralandı

Sörloth imzayı attı. İşte yeni takımı
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Fenerbahçe'yle de adı anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu. Leipzig forması giyen Norveçli golcü kiralık olarak Real Sociedad'a transfer oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig Kulübüyle varılan anlaşma kapsamında 26 yaşındaki Sörloth'un sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı açıklandı.

İspanyol kulübü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Sörloth ile bir kez daha anlaşmaya varmış oldu.

Norveçli futbolcu geçen sezon Real Sociedad'ın lig, Kral Kupası ve Avrupa'da 25'i ilk 11'de olmak üzere 44 maçında forma giymiş, 7 gol atmıştı.

Sörloth, Real Sociedad Kulübüne verdiği demeçte, "Çok mutluyum. Sezon başından beri bunu düşünüyordum. Dönmek istiyordum. Ben ve ailem burayı özledik. Geçen sezon ilk yılımdı. Şimdi teknik direktörü, takımdaki diğer futbolcuları çok daha iyi tanıdığım bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

Bask yerel basını, Sörloth'un transferini "Kral döndü" ifadesiyle duyurdu.

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