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Galatasaray'ın Alexis Sanchez'e teklif yaptığı ortaya çıktı. Sportif direktör duyurdu

Galatasaray yaptığı yıldız transferlerin ardından Alexis Sanchez'e de teklif sunduğu ortaya çıktı. Marsilya'nın sportif direktörü transfer hakkında konuştu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:48
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Alexis Sanchez için flaş G.Saray bombası

Galatasaray'ın Alexis Sanchez'e teklif yaptığı ortaya çıktı. Sportif direktör duyurdu
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Galatasaray Avrupa'da ses getiren transferlere imza atarak Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo'ya imza attırmıştı.
Galatasaray aynı zamanda sezon başında Alexis Sanchez'i de kadrosuna katmak için temaslarda bulunmuştu.

SPORTİF DİREKTÖR KONUTŞU
Marsilya'nın sportif direktörü Javier Ribalta, Galatasaray'ın Alexis Sanchez'e sunduğu sözleşme şartlarını Fransız basınına açıkladı. 
Telefoot'a yaptığı açıklamada Ribalta; Aslan'ın yıldız oyuncuya yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını söyledi.
Ribalta açıklamasının devamında; "Doğru seçim yaptığımızdan emindik, ona inandığımız için onu desteklememiz doğaltı. Onu iyi tanıyoruz ve iyi sonuçlar gelmesinin biraz zaman alacağını biliyorduk. Bu kulübün hikayesini ve nasıl olduğunu anlıyoruz. Marsilya; büyük ve talepkar bir kulüp. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. İtalya'daki geçmiş deneyimlerimizden öğrendiklerimizi Marsilya'da uygulamaya çalışıyoruz.
Deneyimli oyuncular ile genç adaylar arasında bir karışım olması çok önemli." dedi.

"BÜYÜK BİR KULÜPTEYİZ"
Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta şampiyonluk şansına dair, "Biraz batıl inançlıyım, bu yüzden kendimin önüne geçmek istemiyorum ama büyük şeyler yapmak için savaşmalıyız çünkü büyük bir kulüpteyiz" dedi.

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