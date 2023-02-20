Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza şampiyon adayını açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılan ve Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşan Josef de Souza, Türkiye'den ayrılmadan önce çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, A Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye ve oynadığım takımlara dair çok büyük sevgi besliyorum. Yalnızca sahada değil, saha dışında da yaptıklarımdan dolayı çok mutluyum. Türkiye sonsuza dek kalbimde olacak. Ne zaman olur bilmiyorum ama buraya birkaç sene içinde geri dönmeyi istiyorum.

Sözleşmeyi uzatmak için konuştuk ama eski Josef gibi hissetmiyorum. Bu kulüp ve taraftarlar için adil olmayacaktı. Benden çok fazla şey beklediklerini biliyorum. Son zamanlarda performansım biraz düştü. Yolları ayırma kararı aldık. Beşiktaş'ı, Ceyhun Kazancı'yı, başkanımızı çok seviyorum. Her zaman bana çok destek oldular. Beşiktaş taraftarının Çin'de de yanımda olacağını biliyorum.

Yine daha önce olduğu gibi sevinebilirim. Benim çalışma tarzım ve karakterim böyle. Fenerbahçe, Galatasaray hiç fark etmez, aynı şekilde sevinirim. Fenerbahçe'de oynarken de Beşiktaş'a karşı böyleydim. Onlar buna üzülebilir ama ben bir üzüntü duymuyorum. Bu sadece futbol. Saha içindeki tavırlarımdan şikayet edebilirler ama saha dışında hiçbir şikayet duymadım. Bana saygı duyduklarını biliyorum. Ali Koç konusuna gelecek olursak, o benim eski başkanım ve ona çok saygı duyuyorum. Aynı Aziz Yıldırım ve Ahmet Nur Çebi'ye olduğu gibi. Lütfen benimle dargın kalmayın. Türkiye'den bu duyguyla ayrılmak istemiyorum. Tüm takım taraftarlarına teşekkür ederim.

Galatasaray, bu sezon çok iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe de öyle. Maalesef bizim için işler yolunda gitmedi. Bazı problemler yaşadık. Çok fazla sakatlık oldu. Son haftalarda da çok iyi oynayamadık. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. 6 puan öndeler ve her maçı çok iyi oynuyorlar."