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Galatasaraylı Zaniolo listeyi değiştirdi. İşte Türk futbol tarihinin en pahalı transferleri

Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, Türk futbol tarihinin en pahalı bonservis ücreti ödenen futbolcular arasında kendisine yer buldu ve 15 milyonluk ücretiyle ikinci sıraya yükseldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:12
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En pahalı bonservis ödenen futbolcularda Zaniolo öne geçti

Galatasaraylı Zaniolo listeyi değiştirdi. İşte Türk futbol tarihinin en pahalı transferleri
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Türk futbol tarihinin en pahalı 20 transferi listesine Zaniolo da katıldı.

15 milyon euro ödenen İtalyan oyuncu, listede ikinci sıraya yerleşti.

İlk sırada Mario Jardel var. 17.5 milyon euro ile Porto'dan transfer olan Brezilyalı forvet, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise Guiza ve Emenike var. Fenerbahçe Guiza'ya 14, Emenike'ye ise Spartak Moskova'ya 13 milyon euro ödedi.

5,6 ve 7. sıraları Galatasaraylı futbolcular paylaştı. Diagne'ye 13, Bruma'ya 13 ve Belhanda'ya 10 milyon euro ödendi.

Listede 8-13. sıraları ise Fenerbahçeli oyuncular yer alıyor. Raul Meireles ve Sow'a 10, Bajic'e 9.5 milyon euro ödenirken Mehmet Topuz, Niang ve Emenike için Karabürkspor'a 9 milyon euro ödendi.

14 ve 15. sırada ise Galatasaraylı oyuncular yer aldı. Nordin Amrabat'a 8.6, Misimovic'e ise 8.5 milyon euro ödendi.

16 ve 19. sıradaki isimler ise aynı fiyatta yer aldı.  Appiah'a ve Josef de Souza'ya Fenerbahçe 8, Tabata'ya Beşiktaş 8, Maicon'a da Galatasaray 8 milyon euro ödendi.

Son sırada ise Simon Kjaer var. Danimarkalı oyuncuya Fenerbahçe 7.65 milyon euro ödedi.

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