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Resmen açıklandı. G.Saray'ın Alexis Sanchez teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın Alexis Sanchez için yaptığı teklifi Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta açıkladı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 19:41
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Alexis Sanchez ve Galatasaray iddiası

Resmen açıklandı. G.Saray'ın Alexis Sanchez teklifi ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Şilili yıldız Alexis Sanchez için sezon başında girişimde bulunduğu, ancak transferi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Marsilya Sportif Direktörü Javier Ribalta, Galatasaray'ın Sanchez için istekli olduğunu ve teklif yaptığını ileri sürdü.

Habere göre Javier Ribalta, "Alexis Galatasaray forması giyebilirdi. Galatasaray, Sanchez'e yılda 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Alexis Sanchez ise Marsilya'yı seçti" dedi.

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