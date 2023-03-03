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Mucizenin adı Aleyna Ölmez 248 saat enkaz altında kalmıştı, taburcu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin 248’inci saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu oldu. İşte Aleyna Ölmez ile ilgili gelişmeler…

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 06:58
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Aleyna 248 saat enkaz altında kalmıştı

Mucizenin adı Aleyna Ölmez 248 saat enkaz altında kalmıştı, taburcu oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde, mahsur kaldığı binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, uçak ambulansla Ankara'ya getirilmişti. Sevk edildiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Ölmez'in, enkaz altında kaldığı dönemde pelvis (leğen) kemiğinin kırıldığı, bu sebeple bir operasyon geçirdiği ve ameliyatının da başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilmişti. Taburcu olan Ölmez'in son durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar açıklamalarda bulundu.

“16 Şubat saat 18.02'de Aleyna'yı kabul ettik. Yoğun bakımda 3 gün kadar tedavi ettik. Yoğun bakım süreci esnasında leğen kemiğindeki sorundan dolayı ortopedi doktorlarımız tarafından o bölgeye bir fiksatör takıldı. Bir yandan da diğer hususlarla ilgili ufak tefek sağlık sorunları vardı, onlarla ilgili de tedaviler yapıldı. Kısa süre içerisinde normal beslenmesine başladı. Serviste de yaklaşık 12 gün kadar takibini yaptık. Bugün de Aleyna'yı taburcu ederek gönderiyoruz"

Ünüvar, Ölmez'in depremde umut kaynağı olduğuna dikkat çekerek, sonraki süreçte de Aleyna Ölmez'i takip etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Ünüvar, şunları söyledi:

"Hem tıbbi açıdan hem de psikososyal destek anlamında, Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle çok yakından konuyu takip edeceğiz. Geçtiğimiz sürede de yine hem İl Sağlık Müdürlüğümüze hem de İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Sürekli bir ekiple hastalarımızı ziyaret ettiler. Onların tabii sadece tıbbi yönünü değil, her türlü ihtiyaçlarını yakından takip ettik. Bundan sonra da devletimiz takip edecek. Aleyna'nın bu süreci sağlıklı olarak atlatması için gerekli gayreti sarf edeceğiz."

"BURAYA İLK GELDİĞİMDE ÇOK KORKUYORDUM"

Hastaneden taburcu olan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, hastanedeki tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti ve duygularını şöyle dile getirdi:

“Buraya ilk geldiğimde çok korkuyordum. Hiç gelmediğim bir şehir, hiç bilmediğim bir yer. Ne yapacağımı da bilmiyordum ama hiç yabancılık çekmedim. O kadar ilgiliydiniz ki bunun için teşekkür ediyorum. Şu anda 11'inci sınıftayım, önümüzdeki sene üniversite sınavına gireceğim ve ileride psikolog olmak istiyorum”

"11 GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YİYİP İÇME ŞANSIM OLMADI"

11 gün boyunca enkaz altında nasıl kaldığını ve taburcu olması sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini de anlatan Ölmez, şunları söyledi:

"11 gün boyunca hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı. Ortam falan da karanlıktı. Bir de ayrıyeten ben odamda depreme yakalandım. Pek hareket şansım da olmadı. Bir şey yiyip içemedim. Herhangi bir açlık ya da susuzluk hissettiğim zaman uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum. Vaktim genelde uyuyarak geçti. Bundan sonraki süreçte de yine teyzemle beraber yaşayacağım. Şu anlık kesin değil ama Ankara'da kalmayı düşünüyoruz, fizik tedavi süreci boyunca buradayız"

İHA

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