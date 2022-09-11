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Aleyna Tilki hakkında çıkarılan aşk iddialarına ilk kez cevap verdi

Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Aleyna Tilki, ilk kez yanıt vererek, "Doğum gününü kutladım. Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" dedi

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:33
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:41
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Aleyna Tilki rap şarkıcısı Uzi ile aralarında olan aşk iddiasına ilk kez cevap verdi

Aleyna Tilki hakkında çıkarılan aşk iddialarına ilk kez cevap verdi
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın  aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Önceki gün Emirgan'da görüntülenen Aleyna Tilki, aşk iddiasına ilk kez cevap verdi.

"GEÇMİŞTE AŞK YAŞAMADIK"

Aleyna Tilki, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve doğum gününü kutladığı "Uzi" lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile ilgili sorulara, "Doğum gününü kutladım. Çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız. Geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar" cevabını verdi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK"

Annesi Havva Öztel'in yeni şarkısı hakkında duygularını da ifade eden Tilki, "Annemin şarkı çıkarması mutlu ediyor beni. Anneler Günü'nde bir sürprizimiz olacak" dedi.

 

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