Aleyna Tilki’den çok konuşulacak itiraf: Onlara karşı savaşı kazandım

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Amerika'dan döndü. Arkadaşıyla görüntülenen Tilki, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aleyna Tilki’den çok konuşulacak itiraf: Onlara karşı savaşı kazandım

Aleyna Tilki, Levent’te benzin istasyonundan çıkarken görüntülendi. Yanında bulunun erkek arkadaşı flaşların patlaması ile kısa süreli şok geçirip hemen Aleyna Tilki'nin otomobilinin şoför koltuğuna geçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilki, “Üzerime kahve döküldü de ondan geldim benzinliğe” dedi.

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Annesi ve kız kardeşi Amerika’ya taşınan Tilki, “Amerika benim için güzel geçti. Bolca konser izledim, kendi ufkumu genişletmek için notlar tuttum. Kardeşimin eğitim hayatı için oraya taşındılar. Ben de daha ilk bu işe başlarken Amerika’ya gitmiştim zaten eğitime” diye konuştu.

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Yeni albüm çalışması olduğunu söyleyen Tilki, “Yeni bir albümüm var. Onun çalışmasını yapıyoruz. Çok fazla tarz yaptım. İlk albümüm olduğu için samimi bir albüm olsun istedim. Benim gerçeğimi yansıtsın istedim. Bunun için de savaşlar vermem gerekiyordu. Onları da verdim” dedi.

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Basın mensuplarının “Ne gibi savaşlar verdiniz peki?” sorusuna Tilki, “Her şeyi ile verdim savaşı. Çünkü ne oluyorsan, kim oluyorsan hayatın ona dönüşüyor. Bu yüzden her şey ile savaşmak durumunda kaldım. Ama güzel oldu. Benim ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandığımı düşünüyorum” dedi.

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Basın mensuplarının “Dost kazığı mı yediniz?” sorusuna ise Tilki gülerek “Onlar ufak şeyler” dedi. Yanındaki erkek arkadaşı hakkında ise “O benim normal arkadaşım. Zaten biliyorsunuz, sık sık görüyorsunuz yanımda” diyerek aracına bindi.


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