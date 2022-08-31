Aleyna Tilki ilk kez sevgilisi Uzi'yi paylaştı. ''Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin''

Şarkıcı Aleyna Tilki, aşk yaşadığı iddia edilen ünlü rapçi Uzi ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabından Uzi’nin doğum gününü kutlarken paylaştığı fotoğraf ve ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Tilki paylaşımına Uzi’yi de etiketleyerek "Tanıdığım en gerçek insanlardan birisin. Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam. İyi ki doğdun.” ifadelerine yer verdi.

