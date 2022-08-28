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Diyanet-Sen Aleyna Tilki’yi hedef gösterdi: Konserin iptali için gereği yapılsın

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Çorum'da 16 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Pırlanta Pirinç Festivali'nde sahne alacak olan Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 00:50
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 06:48
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Diyanet-Sen Aleyna Tilki’yi hedef gösterdi: Konserin iptali için gereği yapılsın

Diyanet-Sen Aleyna Tilki’yi hedef gösterdi: Konserin iptali için gereği yapılsın
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Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin programının iptal edilmesini istedi.

Bölgenin yerel haber sitesinin aktardığına göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı Şanal, "şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemediklerini" söyledi.

"Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşı çıktıklarını" ifade eden İsmail Şanal, "şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkaya almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya" davet etti.

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Bir dost
28.08.2022 06:53
Diyanet-sen Çorum şube müdürünü tebrik ve takdir ederim ülkemizin gençliğini bozmak için bir yerlerden görevlendirilmiş provakatörlere müsaade etmemek lazım  
 
İşte
28.08.2022 05:24
Gümdem değiştirme çabaları, yemezler…  
 
VALİ YE EMİR YOLLAMIŞ.
28.08.2022 02:46
DİYANET SEN NERDEN ÇIKTI? DİYANET VARDA DİYANETSENİN GÖREVI NEDİR Kİ DİYANETİN YANIN EKLENMİŞ SEN  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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