Aleyna Tilki ve Murda'nın sıra kavgası

Genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadıköy'deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerini ihlal ettiklerinden sahneye çıkamıyorum" paylaşımı ile Kadıköy Festival Park'taki festivalde sahne almayacağını duyurmuştu.

Tilki'nin Kadıköy'deki konseri neden iptal ettiği ortaya çıktı. Murda ile aynı festivalde sahne alacak olan Aleyna Tilki, "sıra" tartışması nedeniyle konser vermekten vazgeçti. İkili arasındaki gerilimin detayları günler sonra öğrenildi.

İddialara göre, aynı festivalde rapçi Murda ile sırayla sahne alacak olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tartışma yaşamasının ardından konserini iptal etmek kararı aldı. Murda da Tilki de "Sahneye en son ben çıkarım" dedi. Ünlü rapçi Murda kabul etmeyince Aleyna Tilki konserini iptal etti.

