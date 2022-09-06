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Aleyna Tilki ve Murda'nın sıra kavgası

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin Kadıköy’deki konserini neden iptal ettiği ortaya çıktı. Tilki’nin rapçi Murda ile sahneye çıkma sırası konusunda anlaşamadığı iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:11
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Aleyna Tilki ile Murda sahne sırası yüzünden kavga etti! Genç popçu konseri iptal etti

Aleyna Tilki ve Murda'nın sıra kavgası
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadıköy'deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerini ihlal ettiklerinden sahneye çıkamıyorum" paylaşımı ile Kadıköy Festival Park'taki festivalde sahne almayacağını duyurmuştu.

Tilki'nin Kadıköy'deki konseri neden iptal ettiği ortaya çıktı. Murda ile aynı festivalde sahne alacak olan Aleyna Tilki, "sıra" tartışması nedeniyle konser vermekten vazgeçti. İkili arasındaki gerilimin detayları günler sonra öğrenildi.

İddialara göre, aynı festivalde rapçi Murda ile sırayla sahne alacak olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, tartışma yaşamasının ardından konserini iptal etmek kararı aldı. Murda da Tilki de "Sahneye en son ben çıkarım" dedi. Ünlü rapçi Murda kabul etmeyince Aleyna Tilki konserini iptal etti.
 

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