Alfred Hitchcock'un kuşlar filmi gerçek mi oluyor? Kargalar saldırıya geçti

Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 1963'te yaptığı 'Kuşlar' filmi gerçek mi oluyor? Kargalar saldırıya geçti. Yaralılar var.

Alfred Hitchcock'un kuşlar filmi gerçek mi oluyor? Kargalar saldırıya geçti

Ünlü sinema yönetmeni Alfred Hitchcock'un 1963'te yaptığı 'Kuşlar' filmi büyük ilgi uyandırmıştı. Filmde kuşlar, insanlara saldırıyor ve insanlar hayatını kaybediyordu.

AA'da yer alan habere göre; Fransa'nın güneydoğusunda, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki Annecy kentinde kargalar yoldan geçenlere saldırmaya başladı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, bölgedeki bir huzurevinde kalan yaşlıların hayatı haftalardır kabusa dönmüş durumda.

Huzurevinin yanındaki ağaçlara kümelenen kargalar, burada kalanların yanı sıra ziyaretçilere ve yoldan geçenlere saldırıyor.

Kargaların gagasından nasibini alan birçok kişi başından yaralanırken, huzurevi sakinlerinin bazıları korunmak için tedbir alıyor.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki birçok yaya yolu geçişlere kapatıldı, bazı yollara yerel polis konuşlandı.

Huzurevi sakinlerinden Andree isimli bir kişi, "On metre yürüdüm ve kafamı bir karga gagaladı. Ben geri dönünce sanırım yine aynı karga bir daha gagasıyla başıma vurdu. Kafam çok incindi ve kanamaya başladı." ifadeleriyle yaşadığı kabusu anlattı.

Andree, saldırıdan sonra travma yaşadığını belirtti.

Karga saldırısından nasibini alan Marie-Claude ismindeki kadın da korunmak için 2 şapka giyerek ve sineklik tutarak dışarı çıktığını anlattı.

Kargaların neden saldırganlaştığı henüz tam olarak açıklanamasa da saldırıların, bölgedeki büyük ağaçların kesilmesi ve kargaların çınar ağaçlarına kümelenmeye başlamasından sonra başladığı ifade ediliyor.

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