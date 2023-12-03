DEVA Partisi lideri Ali Babacan 2028’i işaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da 51 il ve ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı. Babacan konuşmasında yaklaşan yerel seçimler üzerinden 2028'de yapılacak genel seçimleri işaret ederek iktidara 'kırmızı kart' göndermesi yaptı.

2028 GENEL SEÇİMLERİNE İŞARET ETTİ

Babacan, DEVA Partisi'ni yeni bir iktidarı mümkün kılmak için kurduklarını söyleyerek, "İnanın biz kendimizden emin olduğumuz sürece, dimdik, alnımız açık yürüdükten sonra bizimle yürüyenlerin sayısı her gün çoğalacaktır. Biz şimdi genel seçimlerde topladığımız takdiri, yerel seçimlerde insanları yeniden DEVA Partisi'ne ikna ederek taçlandırmak zorundayız. Dolayısıyla yerel seçimler bizim için çok önemli. Yerel seçimler ilk defa bizim için bir seçmen tabanı oluşturacak. İlk defa DEVA Partisi'ne 'evet' mührünü basacak bir seçmen kitlesi oluşturacak. Ve inşallah o nüvenin üzerine kar topu nasıl büyürse bir sonraki genel seçimlere kadar o kar topunu büyüte büyüte yürüyeceğiz" dedi.

“GELİN İKTİDARA KIRMIZI KART GÖSTERELİM”

Vatandaşlara DEVA belediyeciliğini büyütmek, onları başka bir belediyeciliğin olduğunu da ikna etmeleri gerektiğini söyleyen Babacan, "Buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimler, bu iktidara bir sarı kart göstermenin en önemli fırsatıdır. İşte bu hükümetin icraatlarından memnun değilseniz, onları uyarmak istiyorsanız, gelin yerel seçimlerde hep beraber açıkça sarı kartı gösterelim. Biliyoruz ki iktidar bu kafa ile sonuç üretemeyecek. Üzülerek söylüyorum hiçbir alanda başarı üretemeyecekler. Onun için bu yerel seçimlerde sarı kartı gösterelim ama genel seçimlerde kırmızı kartı hazırlayalım ve genel seçimlerde kırmızı kartı gösterip bu dönemi beraberce sona erdirelim" ifadelerini kullandı.

45 İLÇE BELEDİYE ADAYI AÇIKLANDI

Babacan'ın konuşmasının ardından il ve ilçe belediye başkanları anons edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cenap Ekinci, Ardahan Belediye Başkanı Adayı Halil Kaçar, Bilecik Belediye Başkanı Adayı Kadir Emre, Gümüşhane Belediye Başkanı Adayı Hamza Çakır, Kırıkkale Belediye Başkanı Adayı Esra Yılmaz ve Tunceli Belediye Başkanı Adayının Veysel Güler olduğu belirtildi. Programda ayrıca, 45 ilçenin belediye başkan adayı açıklandı.