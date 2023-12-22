Ali Babacan'dan Akşener'e 'korkak' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini hatırlatarak İmamoğlu ve Yavaş’ı ‘korkak davranmak’la suçlaması şok etkisi yaratmış ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan cevap gelmişti.

Akşener'in başlattığı 'korkak' tartışması gündemdeki yerini korurken, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'dan da Akşener'e tepki geldi.

Ali Babacan da bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında isim vermeden konuya değinerek muhalefete ve Akşener’e yönelik eleştiride bulundu.

"DÜN ‘ADAYIMDIR’ DEDİĞİNİZE BUGÜN ‘KORKAK’ DERSENİZ GÜVEN OLUŞTURAMAZSINIZ"

Babacan’ın konuşması şu şekilde:

“Son altı aydır yaşadığımız bir gerçeği de buradan ifade etmek istiyorum. Biz muhalefet bloku olarak büyük bir inançla girdiğimiz genel seçimlerde arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamadık. Seçim sonuçları sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattı, bunun da farkındayız. Seçim sonrasında muhalefet partilerin kendi iç tartışmaları, partilerin birbirlerini suçlama yarışı bu hayal kırıklığını daha da derinleştiriyor. Şurada seçime üç ay kalmış daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğunuza bugün ‘düşman’ derseniz güven oluşturamazsınız. Dün ‘adayımdır’ dediğinize bugün ‘korkak’ derseniz güven oluşturamazsınız. Ülkemizdeki bu kötüye gidişi durdurmak, milletimize hizmet için en etkili yol meşru demokratik siyasettir. Bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe itirazı olanlara, yüreği vatan sevgisiyle dolu olan herkese, tüm demokratlara seslenmek istiyorum, asla siyasetten vazgeçmeyin. Siyaseti ülke yönetimini kifayetsizlere bırakmayın.”

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Partisi Uşak İl Teşkilatı toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini hatırlatarak İmamoğlu ve Yavaş’ı ‘korkak davranmak’la suçlamıştı.

Akşener “Dün bir aydınlanma yaşadım, çok enteresan. Sayın Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek. Ben Erdoğan hapse giderken ordaydım. Herkesin kaçtığı bir zamanda ordaydım. Çoluğu çocuğuyla ilgilenen bendim. Evinin önündeki polis noktası kaldırırken bendim. Gece yarısı arayan, televizyonlara çıkıp konuşan bendim. Ama en ağır hakaretleri işiten de ben oldum. Ama Allah büyük. Ben Allah’a hep güvendim, inandım sen doğru ol yeter ki. Aynı şekilde, Saraçhaneye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım bu arkadaşları o masaya götürdüm, o masan kovuldum ve ikisi de kabul etmediler. Benim değil, milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi dün benim içim bir milattır” demişti.