Ali Babacan'dan ortak aday açıklaması: 50+1’i değil, ilk turda açık farkı hedefliyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masayla birlikte 50+1’i değil, ilk turda açık farkı hedeflediklerini söyledi.

Babacan, ilk turdaki açık farkın da ortak adaydan geçtiğini ifade etti.

Babacan, Aksaray’da esnaf ziyaretinde bulundu. Aksaray Sarıyahşi’de vatandaşlarla sohbet eden Babacan vatandaşların sorularını yanıtladı.

Ali Babacan, kendisine yöneltilen, "Kurtarın artık bizi. Yeter yani, usandık artık. Senin döneminde ekonomimiz komple iyiydi. Toplama adamları getirip ekonominin başına koyuyorlar. Bu ülkenin ekonomisini senden başkası düzeltemez” çağrısında bulunan esnafa şu yanıtı verdi:

Bizim dönemimizde ekonomi niye iyiydi, biliyor musunuz? Bütün kurumlara biz dürüst ve ehil insanları getirdik, işin başına koyduk. İşi bilenlerle çalıştık. İstişare ettik. İşi bilenleri uzaklaştırdılar. Hukuk ve adalet düzelmeden ekonomi de düzelmez.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI MISINIZ?”

Babacan, bir vatandaştan gelen “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusuna “Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin işbirliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle işbirliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Biz 50+1’i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek. Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayıyım. İşin tabiatı zaten böyle. Ama önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması.” yanıtını verdi.