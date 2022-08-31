AKP gençlik kolları karakol basıp polislere saldırdı. Skandal iddiayı emekli emniyet müdürü açıkladı

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darbedilerek burnunun kırıldığı iddia edildi.

15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiayı duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Eryılmaz şunları söyledi:

Bugün memleketim Kayserinin Tomarza ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı bir kendini bilmez ve yanındakiler tarafından basılmış ve polis memuru F.Ç’nin burnu kırılmış.

Eryılmaz, açıklamasının devamında “Buradan tüm siyasileri ve sorumlu bürokratları uyarıyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Karakol basanın hükmü PKK teröristleri ile aynıdır. Poliste kimsenin şamar oğlanı değildir.

1- Kimse eşkıyalara sahip çıkmaya kalkmasın.

2- Kimse yaralı polis memuruna şikayetini geri alması için baskı yapmasın.

3- Eşkıyalar cezalandırılsın.

ÜMİT ÖZDAĞ PARTİ İSMİNİ AÇIKLADI

Eryılmaz'ın açıklamasında parti adını vermediği olayla ilgili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden, dün Ankara'da polis müdahalesine maruz kalıp gözaltına alınan öğretmenlerin videosunu paylaşan Özdağ, polislere seslenerek şöyle dedi:

"Polis kardeşlerim, siz iş isteyen öğretmenleri durdurmaya çalışırken Tomarza’da karakol basan AK Parti gençlik kolları başkanı polis Memuru F.Ç.’nin burnunu yumruklayarak kırdı. Polisi aşağılayan, döven Saray rejiminin değil halkın yanında olun. Siz AKP değil Türk polisisiniz."

İddiaya ilişkin resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.