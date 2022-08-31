31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP gençlik kolları karakol basıp polislere saldırdı. Skandal iddiayı emekli emniyet müdürü açıkladı

AKP gençlik kolları karakol basıp polislere saldırdı. Skandal iddiayı emekli emniyet müdürü açıkladı

15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bir siyasi partinin gençli kollarının Kayseri'de İlçe Emniyet Müdürlüğünü bastığını iddia etti. Ümit Özdağ ise o partinin AKP olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:23
Takip Et

AKP kayseri gençlik kolları karakol basıp polislere saldırdı. İddiayı Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz duyurdu

AKP gençlik kolları karakol basıp polislere saldırdı. Skandal iddiayı emekli emniyet müdürü açıkladı
+
Aa
-

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldığı ve karakolda görevli bir polisin darbedilerek burnunun kırıldığı iddia edildi.

15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiayı duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Eryılmaz şunları söyledi:

Bugün memleketim Kayserinin Tomarza ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı bir kendini bilmez ve yanındakiler tarafından basılmış ve polis memuru F.Ç’nin burnu kırılmış.

Eryılmaz, açıklamasının devamında “Buradan tüm siyasileri ve sorumlu bürokratları uyarıyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Karakol basanın hükmü PKK teröristleri ile aynıdır. Poliste kimsenin şamar oğlanı değildir.

1- Kimse eşkıyalara sahip çıkmaya kalkmasın.

2- Kimse yaralı polis memuruna şikayetini geri alması için baskı yapmasın.

3- Eşkıyalar cezalandırılsın.

ÜMİT ÖZDAĞ PARTİ İSMİNİ AÇIKLADI

Eryılmaz'ın açıklamasında parti adını vermediği olayla ilgili olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden, dün Ankara'da polis müdahalesine maruz kalıp gözaltına alınan öğretmenlerin videosunu paylaşan Özdağ, polislere seslenerek şöyle dedi:

"Polis kardeşlerim, siz iş isteyen öğretmenleri durdurmaya çalışırken Tomarza’da karakol basan AK Parti gençlik kolları başkanı polis Memuru F.Ç.’nin burnunu yumruklayarak kırdı. Polisi aşağılayan, döven Saray rejiminin değil halkın yanında olun. Siz AKP değil Türk polisisiniz."

İddiaya ilişkin resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
31.08.2022 13:56
Aferin koçum !!!  
 
Kafası da kırılsa tın
31.08.2022 13:43
Burnunu kırdığınız gariban vatandaşın, çiftçinin, tehdit ettiğiniz öğretmenlerin ahı tuttu belli. Sizin gücünüz AKP gençlik kollarına yeter mi sandınız.  
 
Kurt ini
31.08.2022 13:40
Zalimin yanında durursaniz burnunuz da kırılır basınız da. 177 yıllık polis teşkilatının mensubu bir kişinin, çanta taşıması, şemsiye tutması abestir.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
3
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
4
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
5
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
6
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
7
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Hull City bu kez de Trabzonspor'un yıldızına kancayı taktı
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Uzmanı uyardı. Siğiller kâbusunuz olmasın
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Beylikdüzü'nde kediyle yılan kapıştı
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Ağrılardan kurtulmanın mucize yöntemi
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konya’da komşular arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿Konyaspor'dan flaş transfer: Gol makinesini aldı
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿İran ithalatta kripto paraya geçtiğini duyurdu: Türkiye etkilenecek mi?
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Yeditepe Üniversitesi personel alacak
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿Fatih’te intihar girişimi, tramvay seferleri durdu, atla tezahüratları atıldı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
﻿John F. Kennedy’nin Atatürk mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.