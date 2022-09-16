Ali Babacan Türkiye'nin utanç tablosunu açıkladı: Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişi kaydını yaptırmamış

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak öğrencilerden gelen şikayetleri okudu. Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 gencin üniversitelerine kayıt yaptıramadığını ve öğrenciliğin maliyetinin arttığını belirten Babacan, “850 bin öğrencinin 105 bin 772’si herhangi bir üniversiteye kaydolmamış. Gerçekten bu çok üzücü. Bunun temelinde de öncelikle ekonomik sorunların olduğunu görüyoruz. Öğrencilik artık çok maliyetli. Adım atıyorsunuz, para. Şehirlerarası ulaşım korkunç pahalanmış durumda. Şehir içi ulaşım bilet fiyatları cep yakıyor. Gıda en temel ihtiyaç ve gıda fiyatları almış başını gitmiş durumda. Öğrencilerin çoğu makarnaya, patatese talim ediyor. Akşam yemeğini tek bir çorbayla geçiştiren gençlerimizle karşılaşıyorum. Bunlar en temel ihtiyaçlar. Barınma, kira. Kira fiyatları aldı başını gitti. Gerçekten öğrencilik çok zorlaştı” diye konuştu.

Barınma, hayat pahalılığı ve eğitim sorunuyla ilgili kendisine gelen mesajları paylaşan Babacan, “Her yerden feryat mesajları geliyor. Anadolu ve Trakya’da her ilde ve ilçede görüyordum. Gençler ‘Başkanım, üniversiteyi kazanacağım ama ailemin okutacak parası yok. Kira, barınma, yeme, içme, ulaşım masrafları aldı başını gitti’ diyordu. İşte bu gerçeği bugünkü rakamlarla gördük. 850 bin arkadaşımız üniversiteyi kazanmış ama bunlardan 105 bin 772’si kaydını yaptıramamış. Acı gerçek bu” dedi.

Ali Babacan’a canlı yayın üzerinden gelen bazı öğrenci ve veli yorumları ise şöyle:

“-Aylık 5 bin lira özel yurt ücreti mi olur? Asgari ücretlinin evladının üniversitede okuma ihtimali yüzde 0.

ilk yılım ancak kötü bir laptop bile alamıyoruz.

-Başkanım emin olun ki çocukların eğitimi için kendimizden vazgeçtik. Tek amacımız onlara iyi gelecek hazırlamak ama bu gidişle çok zor.

-Üniversitede özellikle seçmeli derslerimizde dışarıdan gelen hocalarımız artık ekonomik sebeplerden dolayı gelemiyor.

- Kaydımı bir sene erteledim. Seneye sınava gireceğim. Yurtta kalmak istemiyorum. Kiralık ev fiyatlarından dolayı da kiraya çıkmam mümkün değil. Parka bir çadır kurup mu okuyacağım ben?

- Bir yakınımın kızı İstanbul’un göbeğinde bir üniversiteye yıllık 30 bin lira verecekken 3 kişilik odada bir yatağa yıllık 68 bin lira verecek.

- 2011 yılında Kıbrıs’ta okudum. 300 sterlin ev kirasını üç arkadaş olarak karşılaşıyorduk. O zaman sterlin 3 liraydı.

- 1 oda kiralar 2 bin lira, 400 de fatura, etti 2 bin 400 lira. Bin 600 lira da yeme-içme toplam 4 bin lira. Bu nasıl olacak?”

Babacan, canlı yayında öğrencilerin ve velilerin yorumlarını okuduktan sonra partisinin vaatlerini şöyle sıraladı:

“YURT İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ, YOKSA KİRA DESTEĞİ VERECEĞİZ”

“Yurt sorununu ortadan kaldıracağız. İhtiyacı olduğu halde, maddi durumu zayıf olduğu halde yurt bulamayan her öğrencimize yurt imkânı sağlayacağız. Yurt yoksa kira desteği vereceğiz. Tüm eğitim masraflarını karşılayacak şekilde Eğitim Destek Banka Kartı vereceğiz. 18 yaşını dolduran herkes bu karttan yararlanabilecek. İlkokul, ortaokul, lise öğrencisiyse veliler kullanacak.”

“YEME İÇME, BARINMA, HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ”

KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin yeme içme masrafı bu koskoca ülke için nedir ki öğrencileri bunlarla uğraştırıyorsunuz. Yemesi, içmesi, barınması hepsini çözeceğiz. Öğrenciler, üniversiteyi kazandıktan sonra geçim derdinde olmayacak. Esas bu. Kimsenin aklında en ufak soru kalmayacak. Hedef bu.

“ÖĞRENCİLERİN TEMEL İHTİYAÇLARI DEVLETİN GARANTİSİNDE OLACAK”

DEVA Partisi Genel Başkanı olarak tüm üniversiteli arkadaşlarıma söz veriyorum: Üniversiteyi kazanıp maddi zorluk yaşayan tek bir öğrencimiz kalmayacak. Öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması tamamen devletin garantisinde olacak. Ulaşımdı, yeme içmeydi, barınmaydı, kitaptı, kırtasiyeydi, bilgisayardı, şuydu buydu… ‘Üniversiteyi kazandım ama barınamıyorum, aç geziyorum’ diyen tek bir öğrencimiz kalmayacak.

“HERKESİN ÖĞRENİM VE İŞ İMKÂNI OLACAK”

Önümüzdeki seçimde bambaşka bir dönem açılacak. Müreffeh, özgür ve zengin, adil bir Türkiye için bir başlangıç yapacağız. Bu sene kazanamayan veya kazanda da kayıt yaptıramayan gençlere de ‘Umudunuzu kaybetmeyin. Bu ülke düzgün yönetildiğinde herkesin öğrenim imkânı olacaktır. Herkesin iş imkânı olacaktır. Yeter ki önümüzdeki dönemde düzgün bir kadro işin başına gelsin. Çözüm kolay.”