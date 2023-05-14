Ali Babacan oyunu kullandı

Eşi Zeynep Babacan ile birlikte oyunu kullanan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetecilere konuştu.

Babacan, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayram günümüz. Halkımızın egemenliğini ilan ettiği bir gün. Seçimler çok önemli ama iki seçim arasında istişareyle yönetilince demokrasi önemli. Basın özgürlüğü ile anlamlı. Bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" dedi.

"Seçim sonuçlarını belli bir saate kadar kendi arkadaşlarımızla takip ederiz." diyen Babacan, "9'dan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve genel başkanlar ile takip etme kararı aldık. 9'dan sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim" ifadelerini kullandı.