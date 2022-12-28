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Ali Babacan'dan Avrupa Birliği mesajı

Ali Babacan, “Avrupa Birliği Başmüzakereciliği" dönemini hatırlatarak, “Türkiye en geç 5 senede AB’ye girmek için gereken reformları bitirir” diye konuştu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 17:24
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Ali Babacan'dan Avrupa Birliği mesajı

Ali Babacan'dan Avrupa Birliği mesajı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekşisözlük’ün YouTube kanalı Pena’da hakkındaki yorumları ve sorulan soruları yanıtladı.

Ali Babacan’ın şunları söyledi:

“ADAYDAN ÖNCE HÜKÛMET PROGRAMI VE YOL HARİTASI AÇIKLANACAK”

“Altılı masanın ortak adayı belirlenmeden önce ortak adayın ve altı partinin bir seçim beyannamesi, yani hükûmet programı açıklanacak. Geçiş sürecinin yol haritası açıklanacak. Daha sonra sıra aday belirlemeye gelecek.”

“AB’NİN DE TÜRKİYE İÇİN HAZIR OLMASI GEREKİYOR”

“Avrupa Birliği’ne (AB) girmek için 33 fasılda çok sayıda reform gerekiyor. Türkiye en geç 5 senede AB’ye girmek için gereken reformları bitirir. Bunu Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olarak söylüyorum. Ancak Türkiye hazır olsa da AB’nin de Türkiye için hazır olması gerekiyor.”

“SÜREÇ DEVAM ETSEYDİ ÇOKTAN AB’YE ÜYEYDİK”

“33 fasıldan 10 tanesini müzakere açtık. Bunu 3 yılda başardık. Türkiye o hızla gitseymiş, 2014’te Avrupa Birliği’ne girmesi gerekiyordu. 3 yıllık dönemdeki hızla daha sonraki süreç devam edebilseydi çoktan Avrupa Birliği’ne üyeydik.”

“EN YÜKSEK STANDARTLARI AB’DE GÖRÜYORUZ”

“Türkiye’yi her alanda en yüksek standartlara ulaştırmak istiyoruz. Şu anda demokrasi deyince, insan hakları deyince, özgürlükler deyince, hukuk deyince dünyada en yüksek standartları genelde AB’de görüyoruz. Onun için ülkemizi AB standartlarına yükseltmek için çaba gösteriyoruz.”

“BAŞROLLERDEN BİRİSİNİ OYNAMAYA TALİBİM”

“Ben başrol oynamadım bugüne kadar. Ama bundan sonra Türkiye’nin yönetilmesiyle ilgili başrollerden birisini oynamaya talibim. Hükûmette bulunduğum dönemde güzel şeyler oldu. Yanlış şeyler de oldu ama güzel şeyler daha çoktu.”

“ÇEKMECELER, DOLAPLAR PARA DOLUYDU”

“Ekonomi yönetiminin başında olduğum dönemde kasa ağzına kadar doluydu. Çekmeceler, dolaplar para doluydu. Merkez Bankası’nın rezervleri gırtlağına kadar doluydu. Yedek akçeler vardı. Bankaların bilançoları gayet güzeldi.

“KEŞKE 2017’DE AVAZ AVAZ BAĞIRSAYDIM”

“2017’de bir referandum yapıldı. Şu andaki başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015’te bakanlıktan ayrıldığımda siyasetten çekilme ve konuşmama kararı almıştım. Şimdi pişmanım. Keşke 2017’de avaz avaz bağırıp ‘Bu yanlış, bu referanduma evet demeyin’ deseydim.”

"BİR ÜLKENİN EKONOMİSİ SADECE ASGARİ ÜCRETİ ARTIRMAKLA DÜZELMEZ"

“Asgari ücret Ocak 2022’de asgari ücret 4250 liraydı, Ocak 2023’te 8500 oldu. Yüzde 99’luk bir artış. Oysa aynı dönemde gerçek enflasyon yüzde 200’e yakın. Biz, ‘Asgari ücreti artırırken gerçek enflasyonu alın ve üstüne refah payı ekleyin’ diyorduk. Dolayısıyla bu artış yetersiz. Ancak sadece asgari ücreti artırmakla bir ülkenin ekonomisi düzelmez. Hem üreticiler hem de çalışanlar için güven ve istikrar ortamı gerekir.”

“200 BİN SANDIĞA EN AZ BEŞER GÖREVLİ YERLEŞTİRECEĞİZ”

“(Seçim güvenliği) 200 bin sandığın başına altılı masa olarak en az beşer görevli yerleştireceğiz. 50 bin bina için 50 bin avukat görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağı bir altyapı kuruyoruz.”

“EVET, MUHAFAZAKÂR BİR AİLEDEN GELİYORUM”

Babacan, ayrıca “Sen TED ve ODTÜ’yü birincilikle bitir ama İslamist ol” yazan bir kullanıcıya şu yanıtı verdi:

“İslamist ifadesi dışarıdan bir değerlendirme. Saygı duyuyorum. Evet, muhafazakâr bir aileden geliyorum. Bu doğru. Ama insanların inancı, ibadeti dışarıdan bakmakla çok anlaşılan bir husus değil. Biz insanları muamelesiyle değerlendiriyoruz. Muamelesinde de üç kriter var: Bir; konuşunca doğruyu söylüyor mu? İki; söz verince tutuyor mu? Üç; emanete dikkat ediyor mu? Bu üç kritere uyan herkes bizim için muteber insandır” sözleriyle yanıtladı.

 

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