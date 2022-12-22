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Babacan'dan küfe benzetmesi yapan Erdoğan'a: Bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret teklifleri ile ilgili olarak yaptığı “Bizim sırtımızda 85 milyonun taşındığı bir küfe var” açıklamasına “85 milyon sizin sırtınızdaki küfedeki yük değildir. Siz kendiniz artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz” sözleriyle cevap verdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:21
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Babacan’dan Erdoğan’ın ‘küfe’ benzetmesine yanıt: Siz kendiniz yük oluyorsunuz. Bir an önce bırakın gidin

Babacan'dan küfe benzetmesi yapan Erdoğan'a: Bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Babacan, şunları söyledi:

“Haftalardır, günlerdir merakla beklenen asgari ücret rakamı Sayın Erdoğan tarafından açıklandı. ‘Yüzde 99 zam yaptık’ diye adeta müjde verircesine açıklandı. Bu ülkede gerçek enflasyonun yüzde 200’e yaklaştığını dünya âlem biliyor. Çarşıya pazara çıkan, doğal gaz faturası, elektrik faturası ödeyen herkes gayet iyi biliyor. Biz, ‘Asgari ücret, en az gerçek enflasyon artı refah payı kadar artırılmalıdır’ dedik. Bunu yapmadınız. Milyonlarca insanı gelir kaybıyla, yoksullukla karşı karşıya bıraktınız.

“ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET OLMUŞ DURUMDA”

Üstelik bunun adı asgari ücret. Herkes biliyor ki bu ülkede çalışanların en az yarısı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Asgari ücret ‘en az ücret’ değil. Neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. Bu önemli bir konu.

“MART AYINDA SEÇİMİ İLAN EDİN”

Sayın Erdoğan’ın bu milleti, 85 milyonu sırtında taşıdığı bir yüke, küfede taşıdığı bir yüke benzetmesi gerçekten kabul edilmez. Eğer bu yükün altından kalkamıyorsanız bırakın gidin. 85 milyon sizin sırtınızdaki küfedeki yük değildir. Siz kendiniz artık bu milletin sırtına yük oluyorsunuz. Lütfen bir an önce bırakın gidin. Öyle mayısı, haziranı falan beklemeyin. İşte Meclis elinizin altında. Seçim yapmak mümkün. Hemen mart ayında bir seçimi ilan edin. Bir an önce milletimizin bu ıstırabını bitirin.”

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Doğru söze ne denir.
22.12.2022 17:25
Aynen, aynen, aynen, aynen, aynen, aynen, aynen.  
 
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