Ali Çamlı: Hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Kayserisporlu taraftarlarla sosyal medyadan yaptığı sohbette çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Taraftarların 20 Aralık'taki Fenerbahçe maçında hakemlere çiçek vermesi ve Sivasspor maçındaki hatalı kararları hatırlatması üzerine Çamlı, büyük hata ettiklerini söyledi.

Çamlı, "O günkü şartlarda Türkiye'nin böyle bir harekete ihtiyacı vardı. Ama şimdi baktığımda hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz" dedi.

Altı hafta üst üste penaltılarının verilmediğini ileri süren Çamlı, "Sen bana bunu yaparsan ben en ağır bir şekilde konuşmayı da bilirim. Sadece penaltı da değil. Sivassporlu futbolcular taraftarı tahrik etti ama atılmadı. Penaltılarımız çalınmadı. Kayserispor'un hakları eğer yenmeye başlandı ise da o zaman en ağırını konuşacak cüretim de var, cesaretim de var" diye konuştu.

