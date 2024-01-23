Arturo Vidal eski takımına geri döndü

Sami Güntürkün Gürel
Arturo Vidal eski takımına geri döndü
Şilili yıldız futbolcu Arturo Vidal, Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den ayrılmasının ardından altyapısından yetiştiği Şili takımı Colo Colo takımına transfer oldu.

Yıldız futbolcu Arturo Vidal'in yeni adresi belli oldu.

Vidal, futbola başladığı takım olan Colo Colo'ya geri döndü.

''TEKRAR BULUŞTUK KRAL''
Şili takımı Colo Colo, Arturo Vidal'i sosyal medya hesabından, ''Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral'' sözleriyle duyurdu.

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BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI
36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arturo Vidal, 17 yıl önce ayrıldığı Colo Colo sonrası Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter, Flamengo ve Athletico Paranaense takımlarının formasını terletti.

KUPA KOLEKSİYONCUSU
Şili tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Vidal, 2015 ve 2016 yıllarında Copa America'yı iki kez kazandı.
Yıldız futbolcunun kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu var.

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