Mike Tyson'un kulağını ısırdığı efsane boksör Evander Holyfield havuz başında döktürdü. Binlerce yorum yağdı

Bir döneme damga vuran eski ağır siklet boks şampiyonu Evander Holyfield, dansıyla gündem oldu.

HAVUZDA DANS ETTİ

Müzik eşliğinde havuzun içinde dans eden Holyfield, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Video binlerce görüntülenme ve beğeni alırken, çok sayıda yorum yağdı.

MIKE TYSON KULAĞINI KOPARMIŞTI

1997 yılında ABD'nin iki elit boksörü Mike Tyson ve Evander Holyfield, WBA kemeri için Nevada'da ringe çıktı.

Mike Tyson maçın bir bölümünde kontrolünü kaybetti ve Holyfield'in kafasını yapışıp kulağını kopardı.

Yaşanan olay yıllarca gündemden düşmemişti.

Hatta Mike Tyson yıllar sonra yaptığı açıklamasında, "Evet ısırdım çünkü onu öldürmek istedim. Sürekli kafa atıyordu. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Dövüş etiğini, sinirimi ve kontrolümü bir anda kaybettim.

Bir daha böyle bir davranışta bulunmam diyorum ama belli olmaz. Tekrar yapabilirim. Isırılmak için bir daha öyle davranırsa yeniden ısırabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

EVANDER HOLYFIELD KİMDİR?

Evander Holyfield, 16 Ekim 1962 yılında Amerika'da dünyaya geldi.

Amerikalı profesyonel boksör, WBA, WBC ve IBF kemer sahibidir. Holyfield 1983'te Caracas'ta yapılan Panamerikan Oyunları'nda gümüş madalya ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.

Boyu 1,89 m'dir. Mike Tyson, Riddick Bowe, George Foreman gibi dünya boks yıldızlarını yenmeyi başarmıştır.

Riddick Bowe'un tek yenilgisi Holyfield'a aitir. Mike Tyson'ın ikinci yenilgisi de Holyfield'a aittir. Lakabı The Real Deal'dır. Aynı zamanda özel hayatında çok disiplinli ve medyadan uzak bir hâli vardır.