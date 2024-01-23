Mike Tyson'un kulağını ısırdığı efsane boksör Evander Holyfield havuz başında döktürdü. Binlerce yorum yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Mike Tyson'un kulağını ısırdığı efsane boksör Evander Holyfield havuz başında döktürdü. Binlerce yorum yağdı
Eski efsane boksörlerden Evander Holyfield, havuzda dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir döneme damga vuran eski ağır siklet boks şampiyonu Evander Holyfield, dansıyla gündem oldu.

kkdfk.png

HAVUZDA DANS ETTİ
Müzik eşliğinde havuzun içinde dans eden Holyfield, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Video binlerce görüntülenme ve beğeni alırken, çok sayıda yorum yağdı.

61783dbf45d2a0aac468283d.webp

MIKE TYSON KULAĞINI KOPARMIŞTI
1997 yılında ABD'nin iki elit boksörü Mike Tyson ve Evander Holyfield, WBA kemeri için Nevada'da ringe çıktı.
Mike Tyson maçın bir bölümünde kontrolünü kaybetti ve Holyfield'in kafasını yapışıp kulağını kopardı.
Yaşanan olay yıllarca gündemden düşmemişti.

16589656612435.jpg

Hatta Mike Tyson yıllar sonra yaptığı açıklamasında, "Evet ısırdım çünkü onu öldürmek istedim. Sürekli kafa atıyordu. Gerçekten çok sinirlenmiştim. Dövüş etiğini, sinirimi ve kontrolümü bir anda kaybettim.
Bir daha böyle bir davranışta bulunmam diyorum ama belli olmaz. Tekrar yapabilirim. Isırılmak için bir daha öyle davranırsa yeniden ısırabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

main-qimg-ee9f75de92a8c9df04c6060a8a5823d1-lq.jpg

EVANDER HOLYFIELD KİMDİR?
Evander Holyfield, 16 Ekim 1962 yılında Amerika'da dünyaya geldi.
Amerikalı profesyonel boksör, WBA, WBC ve IBF kemer sahibidir. Holyfield 1983'te Caracas'ta yapılan Panamerikan Oyunları'nda gümüş madalya ve 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.
Boyu 1,89 m'dir. Mike Tyson, Riddick Bowe, George Foreman gibi dünya boks yıldızlarını yenmeyi başarmıştır.
Riddick Bowe'un tek yenilgisi Holyfield'a aitir. Mike Tyson'ın ikinci yenilgisi de Holyfield'a aittir. Lakabı The Real Deal'dır. Aynı zamanda özel hayatında çok disiplinli ve medyadan uzak bir hâli vardır.

İlgili Haberler
Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde!
Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finalde!
Juventus'a Fransa'dan transfer. Kenan Yıldız'a takım arkadaşı oldu
Juventus'a Fransa'dan transfer. Kenan Yıldız'a takım arkadaşı oldu
Galatasaray’ın Okan Buruk’a maaşını ödemediğini açıkladı. Demirkol’a bir garip yalanlama geldi
Trabzonspor'un yavru vatandaki gururu. 49 yıl önce ilk ve son kez düzenlenen turnuvanın, onuru yaşamışlardı
Ali Çamlı: Hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz
Ali Çamlı: Hakemlere çiçek vermekle büyük hata etmişiz
Beşiktaş transferi resmen bitirdi! Futbolcu tesisleri gezdi
TransAnatolia'da yarıştılar. Dünya onları konuştu
TransAnatolia'da yarıştılar. Dünya onları konuştu
Fransız kaleci Paul konuştu. Konyaspor'daki kirli çamaşırları bir bir ortaya serdi
Trabzonspor Bakasetas'ın alternatifini buldu. Teklifi başkan açıkladı
Hakeme milyonların gözü önünde tarihi ders. 7 bin 420 kişiden çıt çıkmadı
Yusuf Sarı için Süper Lig devi devreye girdi! Adı Beşiktaş ile anılıyordu
Aboubakar'ın yeni takımını Afrika basını duyurdu. Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor
Son Haberler
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı Spor
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı Gündem
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı
İsmail Saymaz beraat etti Gündem
İsmail Saymaz beraat etti
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler? Keşfet
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler?
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı Dünya
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı Ekonomi
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti Gündem
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti