Ali Kınık Melek Mosso için ne söyledi? Ali Kınık kimdir neden gündem oldu?

Şarkıcı Ali Kınık, Kastamonu’da verdiği konserde Melek Mosso’nun ödül töreninde yaptığı konuşmaya göndermede bulundu. Peki, Ali Kınık Melek Mosso için ne söyledi? Ali Kınık kimdir neden gündem oldu?

Ali Kınık Melek Mosso için ne söyledi? Ali Kınık kimdir neden gündem oldu?

Kastamonu’da 23. Türk Dünyası Günleri’nde konser veren şarkıcı Ali Kınık, ödül töreninde söylediği sözlerle gündeme gelen Melek Mosso’ya gönderme yaptı. Peki, Ali Kınık Melek Mosso için ne söyledi? Ali Kınık kimdir neden gündem oldu?

ALİ KINIK MELEK MOSSO İÇİN NE SÖYLEDİ?

“Bu eseri ülkemin özgür olmayan, susturulan insanları için söyleyeceğim” diyerek gönderme yapan Kınık, “Bu ülkede sanatçı olmanın gereğinin bu olduğunu düşünüyorlar. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Sen bir sanatçı olarak çıkıyorsun ve 13-15 yaşındaki kız çocuklarımıza bile, ‘istediğiniz yerinizi açın, istediğinizi konuşun, istediğinizi yapın’ ve arkasından da ‘bu ülkede özgür değiliz, sanat özgür değil’ diyorsunuz.

Ben bunu demeyeceğim. Diyeceğim ki sevgili kardeşlerim biz özgürlüğün çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir sanatçıya söyletilmeyecek sözlerin söylendiğini görüyoruz. Ben diyorum ki siz böyle bir milletin evlatları değilsiniz.

Siz yer yüzünde hakkı, hakikati hakim kılan bir milletin evlatlarısınız. Yeryüzünde zulüm edenle, haksızlık edenle mücadele eden bir milletin evlatlarısınız. Genç kardeşlerimizin, evlatlarımızın beynini bu şeylerle doldurulmasına müsaade etmeyin. Biz Müslüman ve Türk evlatlarıyız, biz Allah’ın yeryüzünde hakkı, hakikati tahsis etsin diye yarattığı bir milletin evlatlarıyız.

Ahlaksızlığın sınırları yoktur. Söyler misiniz, bu ülkede sanatçının özgür olmadığı hangi alan var? Biz Allah’ın izniyle, bu milletin evladı, kardeşiniz olarak şunu söylüyoruz; asıl olan bu milletin değerleri, ahlakları, töresi, kültürü ve geleceğidir. Biz geçmişte bu milleti güçlü kılan şeyler neyse onları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

ALİ KINIK KİMDİR?

1974 yılında Malatya Akçadağ'da doğmuştur. Liseyi Malatya'da okuduktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yazıları ve şiirleri, birçok gazete ve dergilerde yayımlandı. Şarkıları ve şiirleri birçok sanatçı tarafından albümlerde seslendirildi.

1996 yılında "Beni Öldü Say" adlı albümüyle piyasada yerini aldı. Bu albümü Kültür Müzik firması çıkartmıştır. 2003 yılında "Bu Şarkı" adlı albümü ile dikkatleri üzerine topladı. Ali Kınık, 2005 yılında "Bir Millet Uyanıyor", 2006 da "Duvar Yazısı" ve daha sonra 2008 yılında "İsyan Şarkıları" adlı albümü çıkardı.

Ali Kınık, 2010 yılında altıncı albümü "Ali Ayşe'yi Seviyor" u çıkardı. 2012 yılında yılında yedinci albümü "Düş'e Kalk'a" ve 2015 yılında sekizinci albümü "Kalbi Kırık Şarkılar"ı çıkardı.

2018 yılında “Turan Duası” isimli bir şiir kitabı da yayımlanmıştır.

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