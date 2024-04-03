Ali Koç 2029'a kadar görev başında

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç 2029'a kadar görev başında
31 Mart seçimlerinde ilginç bir olay yaşandı.

31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri CHP’nin büyük bir zaferi ile sonuçlanırken Trabzon’da ilginç bir olay yaşandı.

Trabzon ilinin Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi’nde Ali Koç isimli bir muhtar adayı seçimi kazandı.

Seçimin hemen ardından kısa bir konuşma yapan Ali Koç İskenderpaşa "hak ettiği değere kavuşacak" dedi.

TRABZONSPORLULAR İSYAN ETTİ

Ali Koç isimli birisinin Trabzon’da muhtar olması sosyal medyada gündem olurken Trabzonsporlu taraftarlar valilerinin de isminin Aziz Yıldırım olmasına atıfta bulunarak duruma isyan etti.

ekran-goruntusu-2024-04-03-121544.png

ekran-goruntusu-2024-04-03-121600.png

ekran-goruntusu-2024-04-03-121622.png

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı
FIFA topa girdi. Hükmen galibiyete karar verdi
Ali Koç Acun Ilıcalı'ya sarıldı
İcardi’den Ali Koç’a şok gönderme
Zehra Güneş futbolcu sevgilisinden ayrıldı. Sebebi duyanları şok etti.
Okan Buruk'un kararı Galatasaraylı yıldızı çıldırttı. Saygısızlığın kralını yaptı
Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray iddiası. Kalan maçlarda yaşanacakları açıkladı
Volkan Demirel bir anda röportaj alanında belirdi. Muslera'nın tepkisi olay oldu
Son Haberler
2 canın bedeli 8 yıl 10 ay hapis. İETT otobüsü durağa dalmış 2 kişi ölmüştü Gündem
2 canın bedeli 8 yıl 10 ay hapis. İETT otobüsü durağa dalmış 2 kişi ölmüştü
7.5'lik deprem gökdeleni şelaleye çevirdi. Tayvan Depremi'nden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor Dünya
7.5'lik deprem gökdeleni şelaleye çevirdi. Tayvan Depremi'nden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye'ye dönüyor. Süper Kupa'yı kazanmıştı
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu Magazin
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu
Komünist Başkan’ın Kadıköy’den aday olmasının sırrı seçimden sonra ortaya çıktı Gündem
Komünist Başkan’ın Kadıköy’den aday olmasının sırrı seçimden sonra ortaya çıktı
1983 Beyoğlu Çikolata Ramazan Bayramı’na lezzet katacak Yemek Tarifleri
1983 Beyoğlu Çikolata Ramazan Bayramı’na lezzet katacak
AYM'den gecekondular için olay karar Gündem
AYM'den gecekondular için olay karar