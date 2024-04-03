Ali Koç 2029'a kadar görev başında

31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri CHP’nin büyük bir zaferi ile sonuçlanırken Trabzon’da ilginç bir olay yaşandı.

Trabzon ilinin Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Mahallesi’nde Ali Koç isimli bir muhtar adayı seçimi kazandı.

Seçimin hemen ardından kısa bir konuşma yapan Ali Koç İskenderpaşa "hak ettiği değere kavuşacak" dedi.

TRABZONSPORLULAR İSYAN ETTİ

Ali Koç isimli birisinin Trabzon’da muhtar olması sosyal medyada gündem olurken Trabzonsporlu taraftarlar valilerinin de isminin Aziz Yıldırım olmasına atıfta bulunarak duruma isyan etti.