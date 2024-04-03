Volkan Demirel bir anda röportaj alanında belirdi. Muslera'nın tepkisi olay oldu

Selahattin Ekrekli
Volkan Demirel bir anda röportaj alanında belirdi. Muslera'nın tepkisi olay oldu
Galatasaray-Hatayspor maçının ardından Volkan Demirel ve Muslera'nın görüntüleri gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar Icardi’nin 12. dakikada attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fernando Muslera Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel’in röportaj alanına gelmesi üzerine 'Adam geldi' diyerek herkesi güldürdü.

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İkili arasında geçen kısa bir sohbetin ardından Muslera’nın 500. Maçına çıkmasını değerlendiren Volkan Demirel, “söylenecek bir şey yok. Türkiye'nin en iyisi şu an, çok seviyorum kendisini. İnşallah 500 olmaz ama 100-200 maça daha çıkar” dedi.

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