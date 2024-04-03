İcardi’den Ali Koç’a şok gönderme

Galatasaray sahasında Hatayspor’u tek golle yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, yıldız golcü Mauro İcardi’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a olay gönderme geldi.

“İYİ UYUYACAĞIZ BU AKŞAM”

Hatayspor’a takımının tek golünü atarak zaferi getiren İcardi maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Maç önünde kulübümüz ve başkanımız hakkında yorumlar yapılmış. Onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Yaptığımız işin yok sayılmasını hoş karşılamıyoruz. Bize saldırı olunca cevap vermemiz gerekiyor. İyi uyuyacağız bu akşam” ifadelerini kullandı.

“HER GECE YATARKEN BİZİ DÜŞÜN”

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Ali Koç Galatasaray Başkanvekili Erdem Timur’u sert sözlerle hedef almıştı.

"Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor, Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece olmamalıydı deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor” diyen Koç, “Zaten yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Sen 2-3 gün camianda popüler olabilirsin söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince” şeklinde konuşmuştu.