Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı

Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Galatasaraylı yönetciler transferde neler çevirdi?

Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı

Çalım..
Şöyle bir düşünün bakalım. En güzel çalımı kim atıyordu?
Yerli, yabancı çok isim var.
Ligimizden örnek verirsek: İskender Günen, Yusuf Şimşek, Quaresma, Sergen Yalçın.
Sağ gösterip soldan geçmeler.
Bacak arası atıp, bel kırmalar!
Neler, nelerrrr.
Ne güzel hareketler.

Bunlara bir yenisini daha ekledik; transfer çalımı!

Galatasaray Zaha transferi ile Fenerbahçe’ye..
Fenerbahçe Tadiç ile Beşiktaş’a.
Beşiktaş Rashica ile Galatasaray’a.
Trabzonspor Pepe ile Beşiktaş'a.
Çalım üstüne çalım.
Ne olacak halim.

Yahu arkadaş, çalım sahada atılır. Büyük kulüplere yapılan bu yakıştırma benzetmeden öte değil. Ama kötü benzetme..

Böyle olduğunu şöyle açıklayayım.
Dusan Tadiç. Hep gündemde. Daha gelmeden Hollanda liginde Orkun Kökçü ile yaşadığı olay. Ardından milli maçta yaptığı harekete olan tepkiler.
Sırp oyuncunun transferine ‘çalım’ dedik geçtik.
Değil.
Transfer dönemi. Beşiktaş’ın eski stoperi Dusko Tosiç, kendisi ile görüşüp Beşiktaş’a gitmesini söylüyor. Oyuncu olumlu yanıt veriyor. İş orda kalıyor.
Bir kez Ceyhun Kazancı arıyor. Şartlarını soruyor.
Tosiç Tadiç’in yanına gidiyor.
Amsterdam’da Weigh House adlı mekandalar.

Konu transfere geliyor. Tadiç, dinliyor. Gülümseyerek.
Sonunda patlıyor..

Malum yer uzak. Ses parazit yapıyor. Konu önemli. Tosiç’in burdaki şubesine(!) başvurdum. Sağolsun kırmadı.
İşte devamı.

"Bro (Kardeş)" demiş; "Seni anlıyorum. Elinde ne yetki belgesi var. Ne de yanında kulüpten biri. Amatörce. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aradı beni. 10 yıldır şampiyonluk yaşamadık. Yanlış transferler yaptık. Bu kez en doğru isimleri istiyoruz. Sol kanat için ilk adayım sensin. Bir futbolcu ile ilk kez yöneticilerden önce konuşuyorum. Seni takımda görmek istiyorum. Şampiyonluk ve Avrupa için bizim ile yola çıkar mısın?” diye sorup olumlu cevap almış.
Yetmemiş.
Yöneticiler Selahattin Baki ve Burak Kızılhan da temasların arkasını getirip ayrıntıları çözmüşler.

Tosiç ne yapsa, ne dese boş. Atı alan Üsküdar’ı geçmiş.
İşte işin aslı bu.
Yani çalım değil. Şut, korner, taç hiç değil.
İş bilenin, kılıç kuşananın misali.
Ali Koç çekip almış.
Oyuncu belki de hayatında ilki yaşadı. Kulüp başkanı arayıp transferi görüştü. İşi bitirdi. Yöneticileri ile temsilcilerin sözleşme ayrıntılarını bitirmelerini istedi.
Bravo..
Koç gibi hareket.

Ahmet Nur Çebi, durumdan haberdar olur olmaz kendine geldi!
Rashica olayında Galatasaray yöneticisi Erdem Timur, futbolcunun uçağa binmemesini istedi.
Çebi, Koç taktiği uyguladı. Futbolcuya ulaşıp, ilk ağızdan kontak kurdu. Söz alıp veren başkan 3 saatlik rakip takım etkili rötara rağmen, futbolcuyu getirmesini bildi.

Herkes çalım deyip işi geçiştirdi. Transferlerin perde arkası böyle. Önü çalım, arkası akıl oyunları.

Önde zeytin ağaçları arkasında yar Sene 2023 Mevsim Sonbahar..

Edebiyat tarihimizin usta kalemi Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu saygı ile yad ediyorum..

(Şerafettin Tilki)

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