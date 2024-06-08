Ali Koç Aziz Yıldırım'a son teklifini yaptı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan adayı Ali Koç, kulübün Ülker Stadı'ndaki seçimli olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Ali Koç, 'Tarihte son kez bu teklifi yapıyorum' dedi ve Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ı televizyon programına çağırdı.

İşte Ali Koç'un sözleri:

"Ayrılış şekline içim acıdı. Basın açıklaması yapılmış, onların iddialarının hepsi boş. Sayın başkan çok geç değil, saat 5'e geliyor, haydi bu akşam çıkalım televizyona... Tarihte son kez bu teklifi yapıyorum; istiyorsanız istediğiniz yerde buluşalım ve konuşalım.

"Bugün ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ruhumun ruhunuza en ihtiyaç duyduğu bir döneminde buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün gelmiş, kayıt yapmış. Gerek Aziz Yıldırım'ı gerek şahsımızı desteklediniz. Çok farklı bir gün bekliyordum. 6 senedir hayal ettiğim buluşma bugün gerçekleşecekti ama yine olmadı. O kadar çok şey söylendi ki son 6 ayda, insan olan insan bunlara cevap veremediği zaman, atılan iftiralardan bir gram bile doğruluk payı olmadığı zaman isyan ediyorsunuz.

"Bundan sonraki 3 yıllık başkanını seçecek olan sizlere en doğru bilgilendirmeyi sunmayı hedefliyordum. En büyük hayalim son 6 senede bizleri destekleyen insanlara bundan 3 sene sonra 'iyi ki yapmışız, iyi ki ona destek vermişiz.', ama bununla beraber 'karşısına kaldırım taşı çıksa ona oy verirdim' diyenlerin de 'iyi ki adam dayanmış' der konuma gelmeleri."

Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, söyleyeceğim şeyleri, söyleyeceğim kişi burada olmadığı için, onun yüzüne bakarak söyleyemeyeceğim için ne kadarını söyleyebilirim bilemiyorum."

"6 seneyi beraber geçirdik. Futbol dışında geldiğimiz nokta itibariyle çok önemli mesafeler kat ettik. Tüm takım branşlarında çok büyük başarılar elde ettik. Borç şuydu, buydu, yanlış hesapladın... Hepsini bir yere getirdik. Biz dün Avrupa'nın batmaya en yakın kulübünden Mourinho'yu transfer edecek konuma geldik. Geminin doğru rotaya girdiğinin en büyük işaretidir bu ama daha yeni başlıyoruz."

"Bilerek, isteyerek hiçbir şekilde yanlış yapmadık. Kararlarımızı, hatalarımızı eleştirebilirsiniz ama Fenerbahçe için ne varsa yaptık. Kulübü aldığımızda Avrupa'nın finansal olarak en kötü kulüplerinden biriydik. Bütün kontrolümüz dışındaki olaylara rağmen bugünlere geldik. Kulüp için kendi ağzıyla batmış diyenler kulübü bu hale getirdiler."

"Söylemekten mahcubiyet duyuyorum. Bu kulüpte alacağım 1 kuruş para yoktur. Hiç mahcubiyet duymadan, ben 150 milyon euro vermediysem beni mahkemeye verecekmiş. Hep tehdit, hep tehdit! Vermeyen namert olsun. Bir hukukçu bulursanız dava açacak, bir mahkeme bulursanız kabul edecek verin. Kulübümüzün 2014'ten önce kayıtları doğru dürüst yok. Tamer Yelkovan Bey, doğru dürüst yönetmemiş. Geçmişi bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki ben ve arkadaşlarım, kulüple yaptığımız ticari ilişkide sizin yaptığınız gibi mahsuplaşma yapmadık. Ne verdiniz bilinmiyor, aldıklarınız, mahsuplaştıklarınız biliniyor.

"Benim ilk 6 senem ile sizin ilk 6 seneniz arasında 1 kupa farkı var. Geldiğimizde hiç manevra alanımız yok. Bütün gelirlerimiz temlikliydi. Obradovic ile ilk toplantımızda bana 'Şu EuroLeague'e olan borcumuzu ödeyin' dedi. Ben de transfer isteyecek sanmıştım."

Bütün kaynaklarımızı sadece hocaya mı ayırdık? Acun Ilıcalı nasıl bir takım kurmak istediğimizi söyledi. Dediği gibi çok çok iyi bir takımı, zaten hali hazırda çok iyi olan bir takıma monte edip bambaşka bir Fenerbahçe yaratacağız.