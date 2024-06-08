Avrupa'da Galatasaray depremi

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Avrupa'da Galatasaray depremi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Galatasaray forması giyen Tete'nin golü seçildi. Bu haber sonrası Avrupa basını bu haberle sallandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü belli oldu.

Sezonun golü, Galatasaray forması giyen Tete'nin Kopenhag'a karşı attığı gol seçildi.

KOPENHAG KARŞISINDA DENGEYİ YAKALAMIŞTI
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında Galatasaray, evinde Kopenhag ile karşılaşmıştı.

Maçta 2-0 geriye düşen Galatasaray, 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirmiş ve 1 puanı kapmıştı.

Şampiyonlar Ligi hesabı, Tete'nin golünü 'Tete'nin grup aşamasındaki vole golü taraftarlar tarafından sezonun golü seçildi' diyerek paylaştı.

Yabancı basın haberi 'Avrupa'da Galatasaray depremi' şeklinde yorumladı.

Tete'nin golü birinci seçilirken diğer sıralama şu şekilde:

2- Federico Valverde (Real Madrid-Manchester City)
3- Phil Foden (Real Madrid-Manchester City)
4- Jude Bellingham (Napoli-Real Madrid)
5- Bruma (Union Berlin-Braga)
6- Rodrygo (Real Madrid-Napoli)
7- Raphinha (Paris Saint-Germain-Barcelona)
8- Kylian Mbappe (Real Sociedad-Paris Saint-Germain)
9- Alphonso Davies (Real Madrid-Bayern Münih)
10- Niclas Füllkrug (Dortmund-Atletico Madrid)

İlgili Haberler
İnan Kıraç mahvoldu
Ali Koç Aziz Yıldırım'a son teklifini yaptı
Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Kongreyi terk eden Aziz Yıldırım'ın konuşma metni ortaya çıktı
Son Haberler
Son dakika... Türkiye'nin ikinci astronotunu taşıyan uçak havalandı Dünya
Son dakika... Türkiye'nin ikinci astronotunu taşıyan uçak havalandı
Ünlü rapçi Sefo 'Türkiyem' diye bağırdı. Ortalık yıkıldı Spor
Ünlü rapçi Sefo 'Türkiyem' diye bağırdı. Ortalık yıkıldı
İnan Kıraç mahvoldu Spor
İnan Kıraç mahvoldu
Ali Koç Aziz Yıldırım'a son teklifini yaptı Spor
Ali Koç Aziz Yıldırım'a son teklifini yaptı
Bankada parası olanlar dikkat. ‘Son fırsat’ denilerek açıklandı Ekonomi
Bankada parası olanlar dikkat. ‘Son fırsat’ denilerek açıklandı
Sabah uyanır uyanmaz içenler yaşadı! Metabolizmayı hızlandırıyor vücudu çamaşır suyu gibi temizliyor Sağlık
Sabah uyanır uyanmaz içenler yaşadı! Metabolizmayı hızlandırıyor vücudu çamaşır suyu gibi temizliyor
4 gündür kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu Gündem
4 gündür kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu