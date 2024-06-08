UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü belli oldu.
Sezonun golü, Galatasaray forması giyen Tete'nin Kopenhag'a karşı attığı gol seçildi.
KOPENHAG KARŞISINDA DENGEYİ YAKALAMIŞTI
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında Galatasaray, evinde Kopenhag ile karşılaşmıştı.
Maçta 2-0 geriye düşen Galatasaray, 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirmiş ve 1 puanı kapmıştı.
Şampiyonlar Ligi hesabı, Tete'nin golünü 'Tete'nin grup aşamasındaki vole golü taraftarlar tarafından sezonun golü seçildi' diyerek paylaştı.
Yabancı basın haberi 'Avrupa'da Galatasaray depremi' şeklinde yorumladı.
Tete'nin golü birinci seçilirken diğer sıralama şu şekilde:
2- Federico Valverde (Real Madrid-Manchester City)
3- Phil Foden (Real Madrid-Manchester City)
4- Jude Bellingham (Napoli-Real Madrid)
5- Bruma (Union Berlin-Braga)
6- Rodrygo (Real Madrid-Napoli)
7- Raphinha (Paris Saint-Germain-Barcelona)
8- Kylian Mbappe (Real Sociedad-Paris Saint-Germain)
9- Alphonso Davies (Real Madrid-Bayern Münih)
10- Niclas Füllkrug (Dortmund-Atletico Madrid)