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Ali Koç'tan flaş açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı etkinliğinde konuştu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:51
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:55
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Ali Koç, Cumhuriyet'in 100. yılında hedefini açıkladı

Ali Koç'tan flaş açıklama
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüpte düzenlenen 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı etkinliğinde konuştu.

Koç, şunları söyledi:

"Bu organizasyon yeni Yüksek Divan Kurulumuzun ilk etkinliği. Sosyal Komite Başkanı Atilla Bey ve ekibi ile üye ilişkileri bölümümüzün de yardımlarıyla bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılında böylesine anlamlı bir etkinlikte bir arada olabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. İnanıyorum ki bu etkinlik bundan sonra olacak etkinliklerin tohumudur, ilk ve son olmayacaktır. Bu etkinlikler sayesinde daha sık beraber olma imkanı yaşayacağız." 

Fenerbahçe'nin, Türkiye'yi gururla temsil etmeyi ve bayrağı en iyi şekilde dalgalandırmayı kendine en önemli vazife gördüğünü aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Bir milletin kanıyla, canıyla, yokluklara ve her türlü olumsuz koşullara rağmen vatan sevgisiyle ortaya koyduğu duruş, bu milletin kazandığı tarihe geçen büyük bir zaferdir. Bu yıl 100. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’dan Atatürk’ün Başkumandanlığında bu kutsal ülkenin topraklarının işgal kuvvetlerinden geri alındığı tarifi mümkün olmayan, değeri eşsiz ve dünya tarihine geçmiş bir gündür. Fenerbahçe ilke ve değerleriyle her döneminde, her anında bu duruşun, bu ülkenin, Atasının izlerini gururla benliğinde taşımıştır, taşımaktadır."

Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli vazifeler yerine getirdiğini vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, 100. yılında ülkemizin 7'den 70'e her bireyiyle beraber tarihimize duyduğumuz saygıyla, bağlılığımızla anıyoruz. Fenerbahçeli 12 şehidimizin isimlerini kütüğümüze çakacağız ve bu kütükler müzemizde sergilenecekler. Bunu yapmakta geç bile kaldık. Bir kez daha, vatanımız için canlarını vermiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde şampiyonlukların adını Fenerbahçe’nin renkleriyle yazacağımız bir sezon olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum."

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