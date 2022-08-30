Ali Koç'a dönerek göbek attılar. Stat hoparlörlerinden 'Konyalım' şarkısı çalındı

Fenerbahçe Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler maçtan yenik ayrıldı. 90 dakikanın sonunda Konyalı taraftarlar Ali Koç'a sürprizi vardı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda Konyasporlu taraftarın Ali Koç'a bakarak göbek atması dikkat çekti.
Karşılaşmada ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Maçın 1-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle bitmesi üzerine stat hoparlörlerinden 'Konyalım' şarkısı çalındı ve Konyalı taraftarlar Ali Koç'a dönerek göbek attı.
Bu anlar sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
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