Ali Koç evinin önüne Türk bayrağı ve Atatürk portresi astı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel yaptığı hareketi alkış aldı.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK PORTRESİ ASTI

Ali Koç, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla evinin önüne iki gün önceden Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi astı.

FENERBAHÇE KAYIPSIZ GİDİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 9'da 9 yaparak yoluna kayıpsız giderken, Avrupa Ligi'nde de 3'te 3 yaptı ve mağlubiyet yüzü görmedi.

Ayrıca sezon başından beri tüm resmi maçını kazanan sarı lacivertliler, 18'de 18 yaparak büyük bir başarıya imza attı.