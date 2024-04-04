Ali Koç kongrede tehdit etmişti. Erden Timur'un kararı ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden yüksek gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Olağanüstü Genel Kurul'da kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle yargı yoluna gitti.

Erden Timur, Ali Koç için tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızıların üyesi olan hukukçuların da başvuruya imza ile destek vermesi bekleniyor.

Ali Koç, Erden Timur hakkında ne demişti?

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur hakkında şu sözleri söylemişti:



"Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."