Şenol Güneş ateşi yaktı

Kaynak: Haber Merkezi
Şenol Güneş ateşi yaktı
6 aydır takım çalıştırmayan Şenol Güneş; Güney Kore Milli Takımı için yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'taki görevinden 06 Ekim 2023'te ayrılan ve o tarihten sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Şenol Güneş'in adı bir süredir Güney Kore Milli Takımı ile birlikte anılıyor.

BU ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTERİM
Tecrübeli hoca, Güney Kore devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kore'de çalışmaya sıcak baktığını belirten tecrübeli hoca, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim" dedi.

BENİM İÇİN ŞANS OLUR
Güney Kore Futbol Federasyonu'nun henüz kendisi ile temasa geçmediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "70 yaşımın üzerindeyim, iyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" diye konuştu.

2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FV Seoul takımını çalıştıran Şenol Güneş burada yoğun ilgi görmüştü.

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