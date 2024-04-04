Acun Ilıcalı patladı

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan iş insanı Acun Ilıcalı; Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'na damga vurmuştu.

Kürsüye çıkıp hakemler ile ilgili sert eleştirilerde bulunan Ilıcalı ayrıca hazırladığı özel videoyla da tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Yayınlanan videoda Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklara vurgu yapılırken, Pendikspor Başkanı Murat Özkaya ile Galatasaray ile bağlantısı ortaya koyulmuş ve Pendikspor için, "Galatasaray'ın arka bahçesi mi?" ifadeleri kullanılmıştı.

Gazeteci Haluk Yürekli, Acun Ilıcalı'nın bu video için Murat Özkaya ve Galatasaray'dan özür dilediğini iddia etti.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bu iddiayı yalanlayıp Haluk Yürekli'ye çok sert ifadeler kullandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:

"Kamuoyunun dikkatine..

Haluk Yürekli adlı şahsın gündemdeki konuyla ilgili hakkımda yazdıkları adi yalan ve iftiralardan ibarettir. Sözü geçen şahıs gündemdeki konu ile ilgili bazı kişi ve kurumlarla irtibata geçtiğim yalanını utanmadan söylemiştir. Söz konusu provakatif ifadelerine ve yorumlarına devam etmesi de eşyanın tabiatına dolayısıyla bu şahsın kişiliğine uygundur. İtibar edilmemesini rica ederim."