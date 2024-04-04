Acun Ilıcalı patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı patladı
Fenerbahçe Kongresi'nde yayınlanan video için Galatasaray ve Pendikspor Başkanı Murat Özkaya'dan özür dilediği iddia edilen Acun Ilıcalı açıklama yaptı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan iş insanı Acun Ilıcalı; Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'na damga vurmuştu.

Kürsüye çıkıp hakemler ile ilgili sert eleştirilerde bulunan Ilıcalı ayrıca hazırladığı özel videoyla da tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Yayınlanan videoda Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklara vurgu yapılırken, Pendikspor Başkanı Murat Özkaya ile Galatasaray ile bağlantısı ortaya koyulmuş ve Pendikspor için, "Galatasaray'ın arka bahçesi mi?" ifadeleri kullanılmıştı.

Gazeteci Haluk Yürekli, Acun Ilıcalı'nın bu video için Murat Özkaya ve Galatasaray'dan özür dilediğini iddia etti.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla bu iddiayı yalanlayıp Haluk Yürekli'ye çok sert ifadeler kullandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:

"Kamuoyunun dikkatine..
Haluk Yürekli adlı şahsın gündemdeki konuyla ilgili hakkımda yazdıkları adi yalan ve iftiralardan ibarettir. Sözü geçen şahıs gündemdeki konu ile ilgili bazı kişi ve kurumlarla irtibata geçtiğim yalanını utanmadan söylemiştir. Söz konusu provakatif ifadelerine ve yorumlarına devam etmesi de eşyanın tabiatına dolayısıyla bu şahsın kişiliğine uygundur. İtibar edilmemesini rica ederim."

whatsapp-image-2024-04-04-at-5-12-17-pm.jpeg

İlgili Haberler
TFF'den flaş Süper Kupa açıklaması 'Fenerbahçe ertelemeyi kabul etmedi'
Şenol Güneş ateşi yaktı
Mesut Özil'in son hali hayrete düşürdü. Plevne Marşı eşliğinde dünyaları kaldırdı
Fenerbahçe'den flaş paylaşım. Olympiakos detayı
UEFA'dan Lale Orta kararı
UEFA'dan Lale Orta kararı
Selçuk İnan Gaziantep’te ifade verecek. Zorla getirilme kararı vardı
A Milli Takım İsviçre ile oynuyor. Televizyon yayını yok
Son Haberler
TFF'den flaş Süper Kupa açıklaması 'Fenerbahçe ertelemeyi kabul etmedi' Spor
TFF'den flaş Süper Kupa açıklaması 'Fenerbahçe ertelemeyi kabul etmedi'
Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi ortaya çıktı. Eski başekonomist Hakan Kara açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi ortaya çıktı. Eski başekonomist Hakan Kara açıkladı
Yemekteyiz'e katılan yarışmacı o tatlının ismini duyunca krize girdi: Önce inledi sonra ağladı Video
Yemekteyiz'e katılan yarışmacı o tatlının ismini duyunca krize girdi: Önce inledi sonra ağladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1 gün kapanacak Gündem
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 1 gün kapanacak
Keçiören Belediyesine T.C. tabelası yeniden asıldı. Mansur Yavaş sahneye çıktı Gündem
Keçiören Belediyesine T.C. tabelası yeniden asıldı. Mansur Yavaş sahneye çıktı
Son dakika... MGK'dan terörle mücadele mesajı Gündem
Son dakika... MGK'dan terörle mücadele mesajı
Fenerbahçe'den bir rekor daha. Tarih yazdılar Spor
Fenerbahçe'den bir rekor daha. Tarih yazdılar