Ali Koç Mehmet Ali Aydınlar'ı bile geçemedi! Fenerbahçe'de çarpıcı anket

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı aldığı takdirde aday olacağı ihtimali Sarı - Lacivertlileri heyecanlandırdı.

Anketler ve raporlar adlı bir kuruluşun kamuoyu yoklamasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Sarı - lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe 4 adaylı olağanüstü kongreye giderse hangisinin başkan olmasını istersiniz" sorusuna, yüzde 50'nin üzerinde Aziz Yıldırım yanıtını verdi.

Yıldırım'ı yüzde 20 ile Sadettin Saran takip etti.

3 Temmuz sürecinde TFF Başkanlığı döneminde Fenerbahçe taraftarının tepkisini toplayan Mehmet Ali Aydınlar'ın bile Ali Koç'u geçmesi dikkat çekti.

İşte sonuçlar:

%50,43 Aziz Yıldırım

%20,00 Sadettin Saran

%18,26 Mehmet Ali Aydınlar

%11,30 Ali Koç

AZİZ YILDIRIM'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa aday olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Olağanüstü Kongre'ye davet ettiği bildirisinin ardından bir açıklama daha yayınlayan Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa aday olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ertem Şener isimli şahıs, Twitter’dan “Özel” notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır.

Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener’in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.

Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir.