Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak

Beni bağışlayın. Son dönemde pek eğlenceli yazılar yazamıyorum!

Gündem kasırga gibi. Bizi ordan, oraya atıyor.

Sevgili dostlar, güzel insanlar. Oysa bugünkü yazımda gizemli bir ortaklığın perde arkası olacaktı. Hep birlikte eğlenecektik!

Hani bilmecelerde hep sorulur; boğa güreşi yapılan yer?

Cevabını bilmeyen yoktur.

İşte burdan yola çıkacaktık.

Başına futbol ekleyip tabii ki.

Çağdaş yapılı. Fatih gibi zeki, atılgan. Fırat nehri gibi coşkulu. Eee bir de bunların sırtını dayadığı Kocadağ var!

İleri tarihe erteledik. Siz bu ip uçları ile kafa yorup durun.

Ben Ali Koç ile devam edeyim..

ALİ KOÇ BU KEZ CİDDİ

Fenerbahçe Başkanı bu kez, ciddi. Freni boşalan kamyon gibi. Önüne ne çıkarsa yıkıp, ezip geçiyor!

Ali Palabıyık’ın statlarına gelişini yasaklayan Koç, bununla yetinmedi. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Koç, Federasyon Başkanı, Mehmet Büyükekşi’ye uzandı.

Daha önce Büyükekşi ile telefonda konuşan Koç, hızını alamayıp makamına kadar gitti.

Yüz yüze yaptığı görüşmede işi daha da ileri taşıdı. Kuşların okuduğuna göre Koç, “Kulüpler birliğini toplayacağım. Bizlerin sizin için burada olmadığımızı, sizlerin bu makamlara bizler için geldiğinizi izah edeceğim. Bizler yani kulüpler için buraları işgal edenler, bizlere karşı olamazlar. Her kulübe eşit, adil ve aynı mesafede olmak zorundalar. Yok biz öyle değiliz diyorlarsa da, çıkıp kamuoyu ile paylaşırlar. Biz de ona göre yol belirleriz" dedi.

YALNIZLARI MI OYNUYOR

Hakem hataları konusunda kılıç kuşanan Koç'un ezeli rakiplerin başkanlarıyla arası açık. Her ne kadar, federasyon başkanına Kulüpler Birliği kartını oynasa da, Büyükekşi bu kartı fazla umursamıyor görünümde.

Koç’un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile aynı masa etrafında oturup ortak karar alması uzak bir ihtimal gibi duruyor. Diğer kulüpler için durum bu kadar net olmasa da, Koç yalnız kalmış oluyor.

Şampiyonluk için son kozlarını oynayan Koç, zirvede geri kalınca hakem hatalarını masaya yatırdı. Camiasından büyük destek alan Koç’un yeni yol harikası belli.

Kendi kulübü aleyhine ya da, rakipler lehine en küçük hata da federasyon başkanının istifasını talep edecek.

AZİZ YILDIRIM'I ÖRNEK ALIYOR

Gözü hiç bir şey görmüyor artık Koç'un. Bu konuda birlikte çalıştığı eski Başkan Aziz Yıldırım’ı örnek alıyor.

Macera yeni başlıyor. Bu sezon lig her zamankinden daha aksiyonlu bitecek.

ASIL BOMBASI TAKIMI ÇEKMEK

Koç ve ekibinin asıl bombasına geldi sıra. Kulüpler Birliği'nden destek alamazsa kupa kozunu ortaya koyacak.

Ligden çekilme gibi bir durumu düşünmüyor. Ancak kupadan çekilelim görüşü hakim.

Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ın yaptığı gibi.

Hakem hataları ve haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçe, Türkiye Kupası’ndan çekilmeyi planlıyor.

Bu olur, olmaz.

Olursa nasıl olur.

Kestirmek zor.

Ancak olursa da yer yerinden oynar.

Tarihi karar, futbol dünyasında taşları değil, kayaları yerinden oynatır.

Koç her şeyi göze almış ki, bu yolu gündeminde tutuyor.

Tıpkı Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanı olarak yaptığı gibi.

O karar, Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında, Şenol Güneş’e yabancı madde atıldığı gerekçesi ile yaşanan olaylara karşı tepki idi.

Bu kez aynı kozu Fenerbahçe, hakemlere ve federasyona karşı kullanacak.

Şimdilik anlatacaklarım bu kadar sevgili dostlar.

Dalgalı bir denizin ortasında sürüklenip duruyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak, hep birlikte bekliyoruz.

Takipte kalın. Yeni bilgilerle kısa sürece görüşmek üzere.