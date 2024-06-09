Ali Koç seçimi kazandı savaşı başlattı

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Ali Koç seçimi kazandı savaşı başlattı

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, zafer konuşmasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye mesaj gönderdi.

Aziz Yıldırım ile girdiği seçim yarışını kazanan Ali Koç, 3 yıl daha Fenerbahçe'nin başkanı oldu.

Ali Koç zafer konuşmasında, iddialı mesajlar verirken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de mesaj gönderdi.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik."

"Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz."

"Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor."

"Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz."

"Artık Fenerbahçe'nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım."

"Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır."

"Ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."

"Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe."

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