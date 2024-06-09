Carlos Alcaraz ilki yaşadı

Roland Garros'ta tenis arenasının yıldızlarından biri daha tarih yazdı.

Dünya sıralamasında üçüncü basamakta yer alan Carlos Alcaraz, sezonun ikinci büyük kupasını kaldırmanın gururunu yaşadı.

Nefes kesen ve tam 4 saat 18 dakika süren final mücadelesinde, Alcaraz rakibi Alexander Zverev'i setlerde 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik skorlarla 3-2 yenerek zirveye çıktı.

Genç İspanyol raket, bu zaferle Amerika Açık ve Wimbledon'dan sonra kariyerinin üçüncü Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Üstelik, farklı kortta şampiyonluk yaşayan en genç oyuncu unvanını da kazanarak tenis tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Carlos Alcaraz, aynı zamanda Roland Garros'ta efsanevi Rafael Nadal'dan bu yana kupayı kucaklayan ilk İspanyol olarak da dikkat çekti.