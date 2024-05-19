Ali Koç Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı. Elinden zor aldılar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 1-0 kazandı aradaki puan farkını 3'e indirdi. Galibiyet sonrası Sarı-Lacivertli ekipte büyük sevinç yaşandı.

Karşılaşmayı stattan izlemeyen başkan Ali Koç galibiyet sonrası soluğu Rams Park'ta aldı. Önce futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Ali Koç daha sonra stadın çimlerine çıkmak istedi. Bu durum Galatasaray cephesinden tepki gördü.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Başkan Ali Koç arasında gerginlik yaşandı. Ali Koç'un bu sırada Yazgan'a, "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" ifadesini kullandı.

Tam da bu sırada Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Erkan Yazgan'a tepki göstermeye devam etti. Başkan Ali Koç bir hışımla arkasını döndü ve Baki'nin yakasına yapışıp, "Sus be. Sana sus diyorsam susacaksın" dedi. Baki'nin de Ali Koç'a, "Beni mi buldun başkanım?" diye serzenişte bulunduğu görüldü.